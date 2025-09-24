Νατάσσα Μποφίλιου: Βίντεο από την προετοιμασία της για την συναυλία στον Λυκαβηττό – «Δείξε τα μαλλιά μου, θα τα βάλω φούστα μετά»

Enikos Newsroom

lifestyle

Νατάσσα Μποφίλιου: Βίντεο από την προετοιμασία της για την συναυλία στον Λυκαβηττό – «Δείξε τα μαλλιά μου, θα τα βάλω φούστα μετά»

Η Νατάσσα Μποφίλιου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την προετοιμασία για τη μεγάλη συναυλία της στον Λυκαβηττό. Το στιγμιότυπο, που αναρτήθηκε στο TikTok, τράβηξε την προσοχή του κοινού, καθώς «πρωταγωνιστούν» τα… μαλλιά της τραγουδίστριας.

Στο βίντεο, η ίδια ακούγεται να λέει σε συνεργάτη της: «δείξε τα μαλλιά μου, θα τα βάλω φούστα μετά», δείχνοντας τα extensions που επρόκειτο να φορέσει. Στη συνέχεια, τα τοποθέτησε αστειευόμενη σαν… φούστα, πριν διευκρινίσει στον συνεργάτη της: «βρε, στα μαλλιά μου θα το βάλω, όχι σαν φούστα».

Δείτε το βίντεο της Νατάσσας Μποφίλιου στο TikTok

@thisisnatassa Backstage Λυκαβηττός 🤭 #natassabofiliou ♬ Molyvenia Kardia – Natassa Bofiliou & Manolis Famellos

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην εθελοντική μείωση τιμής

Σχέδιο 585 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των λιμανιών – Γκίκας: «Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 180 εκατ. ευρώ»

Microsoft: Έρχονται τα βίντεο wallpapers στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:30 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μάιλι Σάιρους: Το τραγούδι που κυκλοφόρησε και είναι αφιερωμένο στον πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους

Η Μάιλι Σάιρους κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Secrets», το οπ...
04:15 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ελένη Βουλγαράκη: «Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιος άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να κάνει τόσο κακά σχόλια»

Η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα για τη συνεργασία της με τον...
04:00 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Πάρης Σκαρτσολιάς: «Είχα επικοινωνία ώστε να ενταχθώ στα νέα επεισόδια της σειράς “Το σόι σου”»

Ο Πάρης Σκαρτσολιάς μίλησε στον Ηλία Σκουλά και στην κάμερα του Breakfast@Star, αναφερόμενος σ...
00:45 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Σκάρλετ Γιόχανσον: Παραδέχτηκε πως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ την ενέπνευσε να σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη ζωή και την καριέρα της ο α...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος