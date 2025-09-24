Νατάσσα Μποφίλιου: Βίντεο από την προετοιμασία της για την συναυλία στον Λυκαβηττό – «Δείξε τα μαλλιά μου, θα τα βάλω φούστα μετά»

Η Νατάσσα Μποφίλιου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την προετοιμασία για τη μεγάλη συναυλία της στον Λυκαβηττό. Το στιγμιότυπο, που αναρτήθηκε στο TikTok, τράβηξε την προσοχή του κοινού, καθώς «πρωταγωνιστούν» τα… μαλλιά της τραγουδίστριας.

Στο βίντεο, η ίδια ακούγεται να λέει σε συνεργάτη της: «δείξε τα μαλλιά μου, θα τα βάλω φούστα μετά», δείχνοντας τα extensions που επρόκειτο να φορέσει. Στη συνέχεια, τα τοποθέτησε αστειευόμενη σαν… φούστα, πριν διευκρινίσει στον συνεργάτη της: «βρε, στα μαλλιά μου θα το βάλω, όχι σαν φούστα».

Δείτε το βίντεο της Νατάσσας Μποφίλιου στο TikTok