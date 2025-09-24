Ποιος σταμάτησε την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαινε ο Ντόναλντ Τραμπ; – Πιθανότατα ο εικονολήπτης που συνόδευε τον αμερικανό πρόεδρο, λέει εκπρόσωπο του ΟΗΕ

Ποιος σταμάτησε την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαινε ο Ντόναλντ Τραμπ; – Πιθανότατα ο εικονολήπτης που συνόδευε τον αμερικανό πρόεδρο, λέει εκπρόσωπο του ΟΗΕ

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ διαλεύκανε το μυστήριο γύρω από την εμπλοκή της κυλιόμενης σκάλας την ώρα που ανέβαινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε πως για το περιστατικό ευθύνεται πιθανότατα ο εικονολήπτης που συνόδευε τον Αμερικανό πρόεδρο, αφού ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας.

Ο Τραμπ παραπονέθηκε αστειευόμενος για το περιστατικό, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο τηλεϋποβολέας (autocue) δεν λειτουργούσε σωστά.

«Δύο πράγματα αποκόμισα από τα Ηνωμένα Έθνη: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και έναν χαλασμένο τηλεϋποβολέα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αντέδρασε εκνευρισμένα. «Εάν κάποιος στα Ηνωμένα Έθνη σταμάτησε σκόπιμα την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία, πρέπει να απολυθεί και να διερευνηθεί αμέσως», έσπευσε να σχολιάσει η Κάρολαϊν Λέβιτ μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

Επικαλούμενος τις ενδείξεις από την κεντρική μονάδα ελέγχου, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ανέφερε ότι η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε απότομα επειδή ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας. Εξήγησε ότι ο εικονολήπτης που συνόδευε τον Τραμπ ανέβαινε ανάποδα στην κυλιόμενη σκάλα για να απαθανατίσει την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ. Πιθανότατα, ο εικονολήπτης «ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας» που έχει προβλεφθεί ακριβώς για να αποτρέπει εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς, ανέφερε σε δελτίο Τύπου.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του τηλεϋποβολέα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ σχολίασε: «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλεϋποβολέα θα βρει τον μπελά του».

Αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε όμως ότι ο Λευκός Οίκος ήταν υπεύθυνος για τον χειρισμό του υποβολέα.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας Τραμπ, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Αναλένα Μπέρμποκ τόνισε πως «οι τηλεϋποβολείς του ΟΗΕ λειτουργούν άψογα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

03:30 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

