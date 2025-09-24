ΟΗΕ: Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε πως θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, για να συζητήσουν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

ΟΗΕ: Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε πως θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, για να συζητήσουν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συζητήσουν το ακανθώδες ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

«Οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές. Είτε το Ιράν θα κάνει μια χειρονομία (καλής θέλησης) και θα ακολουθήσει την οδό της ειρήνης και της σταθερότητας, επιτρέποντας στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) να επιτελέσει το έργο του, είτε θα υπάρξει επαναφορά κυρώσεων», προειδοποίησε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Χθες Τρίτη, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας (των τριών ευρωπαϊκών δυνάμεων που συγκροτούν την αποκαλούμενη ομάδα Ε3), η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας και ο ιρανός ομόλογός τους συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους για το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, προκειμένου να επιτευχθεί, την ύστατη στιγμή, μια συμφωνία ώστε να μην επιβληθούν ξανά οι κυρώσεις που είχε εγκρίνει ο ΟΗΕ.

Στις 28 Αυγούστου η Ε3 κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν τηρεί τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό του πρόγραμμα και ενεργοποίησε μια ρήτρα (snapback) που της επιτρέπει να επαναφέρει τις κυρώσεις μέσα σε διάστημα 30 ημερών, δηλαδή στις 27 Σεπτεμβρίου.

Το Ιράν υπερασπίζεται το κυριαρχικό δικαίωμά του να διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως για την παραγωγή ενέργειας, ενώ αρνείται κατηγορηματικά πως επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι γνωστοποίησε ότι μια ομάδα επιθεωρητών είναι καθ’ οδόν για το Ιράν, για την περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

