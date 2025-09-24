Ταϊβάν: Στους 14 έφτασαν οι νεκροί από το χτύπημα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Χουαλιέν, στην ανατολική Ταϊβάν, όταν μια λίμνη-φράγμα υπερχείλισε και ένα τείχος νερού χτύπησε την πόλη Γκουανγκφού, την ώρα που ο τυφώνας Ραγκάσα σάρωνε την περιοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νησιού.

Flooding in Guangfu Township of Hualien today due to torrential rains in the wake of Typhoon Ragasa #樺加沙 pic.twitter.com/yvUMiZotM0 — Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) September 23, 2025

Το βράδυ της Τρίτης, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πως δύο άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους και περίπου 30 αγνοούνταν, ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων ανέβηκε ραγδαία μετά την υπερχείλιση.

Η Ταϊβάν δέχεται από τη Δευτέρα το πλήγμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος συνεχίζει την πορεία του και κινείται πλέον προς τις νότιες ακτές της Κίνας. Η λίμνη που υπερχείλισε είχε σχηματιστεί έπειτα από κατολισθήσεις που προκάλεσαν προηγούμενες σφοδρές βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη περιοχή της ανατολικής Ταϊβάν.

Flooding in Guangfu Township of Hualien today due to torrential rains in the wake of Typhoon Ragasa #樺加沙 pic.twitter.com/WleRPE43Hu — Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) September 23, 2025

Η ξαφνική υπερχείλιση χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) είχε ως αποτέλεσμα να παρασυρθεί μεγάλο τμήμα της πόλης, αφήνοντας πίσω της ανυπολόγιστες καταστροφές και αυξάνοντας δραματικά τον τραγικό απολογισμό.