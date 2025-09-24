Ταϊβάν: Στους 14 έφτασαν οι νεκροί από το χτύπημα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ταϊβάν: Στους 14 έφτασαν οι νεκροί από το χτύπημα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Χουαλιέν, στην ανατολική Ταϊβάν, όταν μια λίμνη-φράγμα υπερχείλισε και ένα τείχος νερού χτύπησε την πόλη Γκουανγκφού, την ώρα που ο τυφώνας Ραγκάσα σάρωνε την περιοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νησιού.

Το βράδυ της Τρίτης, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πως δύο άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους και περίπου 30 αγνοούνταν, ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων ανέβηκε ραγδαία μετά την υπερχείλιση.

Η Ταϊβάν δέχεται από τη Δευτέρα το πλήγμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος συνεχίζει την πορεία του και κινείται πλέον προς τις νότιες ακτές της Κίνας. Η λίμνη που υπερχείλισε είχε σχηματιστεί έπειτα από κατολισθήσεις που προκάλεσαν προηγούμενες σφοδρές βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη περιοχή της ανατολικής Ταϊβάν.

Η ξαφνική υπερχείλιση χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) είχε ως αποτέλεσμα να παρασυρθεί μεγάλο τμήμα της πόλης, αφήνοντας πίσω της ανυπολόγιστες καταστροφές και αυξάνοντας δραματικά τον τραγικό απολογισμό.

