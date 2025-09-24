League Cup Αγγλίας: «Εξάσφαιρη» η Μπράιτον κόντρα στην Μπάρνσλεϊ – Βασικός ο Τζίμας, αντικαταστάθηκε από τον Κωστούλα

Η Λίβερπουλ και η Μπράιτον πανηγύρισαν μεγάλες νίκες στο αγγλικό League Cup, εξασφαλίζοντας με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία τους στους «16» της διοργάνωσης. Οι «reds» λύγισαν τη Σαουθάμπτον με 2-1, ενώ οι «γλάροι» σκόρπισαν εκτός έδρας την Μπάρνσλεϊ με 6-0.

Η ομάδα του λιμανιού είδε τις πανάκριβες καλοκαιρινές μεταγραφές της να κάνουν τη διαφορά. Ο Αλεξάντερ Ίσακ, που αποκτήθηκε με 150 εκατ. ευρώ, και ο Ουγκό Εκιτικέ, που κόστισε 95 εκατ. ευρώ, «καθάρισαν» την υπόθεση πρόκριση. Στο 42′ οι «Άγιοι» έχασαν μοναδική ευκαιρία, με τον Άρμστρονγκ να σημαδεύει το δοκάρι και τον Σιένζα να αστοχεί με κεφαλιά από πλεονεκτική θέση. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Ίσακ άνοιξε το σκορ για τη Λίβερπουλ. Στο 76′ ο Τσαρλς ισοφάρισε για τη Σαουθάμπτον, αλλά η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο 86′, όταν ο Εκιτικέ πέτυχε το νικητήριο γκολ για το 2-1, λίγο πριν αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Την ίδια ώρα, η Μπράιτον έκανε «περίπατο» απέναντι στην Μπάρνσλεϊ, φεύγοντας με το εντυπωσιακό 6-0 από το «Οκγουελ». Ο Στέφανος Τζίμας ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε στο 65′ από τον Μπάμπη Κωστούλα, όμως τα φώτα τράβηξε ο 22χρονος Παραγουανός εξτρέμ, Ντιέγκο Γκόμες. Ο Γκόμες σημείωσε τα τέσσερα πρώτα γκολ των «γλάρων» (9′, 21′, 33′, 68′), με τον Χάουελ (87′) και τον Αγιάρι (89′) να ολοκληρώνουν τον θρίαμβο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της φάσης των «32» του League Cup Αγγλίας έχει ως εξής: