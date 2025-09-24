League Cup Αγγλίας: «Εξάσφαιρη» η Μπράιτον κόντρα στην Μπάρνσλεϊ – Βασικός ο Τζίμας, αντικαταστάθηκε από τον Κωστούλα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

League Cup Αγγλίας: «Εξάσφαιρη» η Μπράιτον κόντρα στην Μπάρνσλεϊ – Βασικός ο Τζίμας, αντικαταστάθηκε από τον Κωστούλα

Η Λίβερπουλ και η Μπράιτον πανηγύρισαν μεγάλες νίκες στο αγγλικό League Cup, εξασφαλίζοντας με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία τους στους «16» της διοργάνωσης. Οι «reds» λύγισαν τη Σαουθάμπτον με 2-1, ενώ οι «γλάροι» σκόρπισαν εκτός έδρας την Μπάρνσλεϊ με 6-0.

Η ομάδα του λιμανιού είδε τις πανάκριβες καλοκαιρινές μεταγραφές της να κάνουν τη διαφορά. Ο Αλεξάντερ Ίσακ, που αποκτήθηκε με 150 εκατ. ευρώ, και ο Ουγκό Εκιτικέ, που κόστισε 95 εκατ. ευρώ, «καθάρισαν» την υπόθεση πρόκριση. Στο 42′ οι «Άγιοι» έχασαν μοναδική ευκαιρία, με τον Άρμστρονγκ να σημαδεύει το δοκάρι και τον Σιένζα να αστοχεί με κεφαλιά από πλεονεκτική θέση. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Ίσακ άνοιξε το σκορ για τη Λίβερπουλ. Στο 76′ ο Τσαρλς ισοφάρισε για τη Σαουθάμπτον, αλλά η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο 86′, όταν ο Εκιτικέ πέτυχε το νικητήριο γκολ για το 2-1, λίγο πριν αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Την ίδια ώρα, η Μπράιτον έκανε «περίπατο» απέναντι στην Μπάρνσλεϊ, φεύγοντας με το εντυπωσιακό 6-0 από το «Οκγουελ». Ο Στέφανος Τζίμας ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε στο 65′ από τον Μπάμπη Κωστούλα, όμως τα φώτα τράβηξε ο 22χρονος Παραγουανός εξτρέμ, Ντιέγκο Γκόμες. Ο Γκόμες σημείωσε τα τέσσερα πρώτα γκολ των «γλάρων» (9′, 21′, 33′, 68′), με τον Χάουελ (87′) και τον Αγιάρι (89′) να ολοκληρώνουν τον θρίαμβο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της φάσης των «32» του League Cup Αγγλίας έχει ως εξής:

  • Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Γκρίμσμπι 0-1
  • Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 4-2 πέν. / 1-1 κ.δ.
  • Κρίσταλ Πάλας-Μίλγουολ 4-2 πέν. / 1-1 κ.δ.
  • Σουόνσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2
  • Μπάρνσλεϊ-Μπράιτον 0-6
  • Μπέρνλι-Κάρντιφ 1-2
  • Φούλαμ-Κέμπριτζ Γιουνάιτεντ 1-0
  • Λίνκολν-Τσέλσι 1-2
  • Γουίγκαν-Γουίκομ 0-2
  • Γουλβς-Έβερτον 2-0
  • Ρέξαμ-Ρέντινγκ 2-0
  • Λίβερπουλ-Σαουθάμπτον 2-1
  • Χάντερσφιλντ-Μάντσεστερ Σίτι 24/09
  • Νιούκαστλ-Μπράντφορντ 24/09
  • Τότεναμ-Ντονκάστερ 24/09
  • Πορτ Βέιλ-Άρσεναλ 24/09

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην εθελοντική μείωση τιμής

Σχέδιο 585 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των λιμανιών – Γκίκας: «Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 180 εκατ. ευρώ»

Microsoft: Έρχονται τα βίντεο wallpapers στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:15 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μπενφίκα – Ρίο Άβε 1-1: «Ματ» Συλαϊδόπουλου στον Μουρίνιο στις καθυστερήσεις

Με χτύπημα στις καθυστερήσεις, η Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη...
16:24 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Λουτσέσκου για το ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ευκαιρίες»

Ορεξάτος εμφανίστηκε ο Ράζβαν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρεμιέρα...
10:26 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Συγκίνησε ο μικρός Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην 44η γιορτή των κορυφαίων του ΠΣΑΠΠ, που πραγματοποιήθη...
02:18 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ, κορυφαίος Έλληνας ο Κωνσταντέλιας, κορυφαίος ξένος ο Ελ Κααμπί

Το ελληνικό ποδόσφαιρο τίμησε τους κορυφαίους του για τη σεζόν 2024/25 στη 44η Γιορτή του ΠΣΑΠ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος