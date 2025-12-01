Ιωάννα Τούνη: «Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι καθόλου καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες»

Η Ιωάννα Τούνη έχει μάθει να μοιράζεται τόσο τις εύκολες και λαμπερές στιγμές της ζωής της όσο και τις πιο δύσκολες, με τους ακολούθους της στα προφίλ που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από αναρτήσεις που έκανε, με την μορφή του Instagram story τη Δευτέρα (1/12), αποκάλυψε πως ύστερα από δύο μήνες ξεκίνησε προπόνηση ξανά, παρ’ ότι μάλιστα ακόμα δεν είναι καλά ψυχοσωματικά.

«Θα σου πω, έχω πάνω από δύο μήνες να έρθω προπόνηση, γιατί δεν είχα ψυχολογία, δεν είχα διάθεση και συνεχίζω φυσικά να μην έχω ακόμα καμία ψυχολογία και καμία διάθεση.

Απλά θέλω κάπως να βοηθήσω τον εαυτό μου και να μην είμαι έτσι βαλτωμένη. Οπότε πιέστηκα σήμερα πάρα πολύ, πιέστηκα η αλήθεια είναι, αλλά είπα ότι θα ξεκινήσω προπονήσεις ξανά», ανέφερε η επιχειρηματίας και influencer στο βίντεο που δημοσίευσε.

Επιπλέον, η Ιωάννα Τούνη έγραψε στο story της: «Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι καθόλου καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες… Απλά επειδή με βλέπω ολοένα και πιο “βαλτωμένη” με όλα όσα συμβαίνουν… Και επειδή το δικαστήριο που τόσο περιμένω πήγε πάλι μήνες μετά… Και δεν ξέρω πόσο ακόμη θα τραβήξει… Είπα να λάβω δράση και να προσπαθήσω να με βοηθήσω να νιώσω λίγο καλύτερα! Οπότε θε ξεκινήσω πάλι προπονήσεις και δραστηριότητες όσο μπορώ και περνάει από το χέρι μου».