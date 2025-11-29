Τούνη: «Καμία άλλη γυναίκα να μη ζήσει αυτό που έζησα» – Το ξέσπασμα για τη νέα διακοπή της δίκης για το revenge porn

Η Ιωάννα Τούνη λίγα λεπτά μετά τις 12, έκανε αναρτήσεις στον λογαριασμό της στο Instagram αναφορικά με την διακοπή για ακόμη μία φορά της δίκης για το revenge porn βίντεο. Νωρίτερα ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αποκάλυψε ότι ο ίδιος και η Ιωάννα Τούνη δέχονται απειλές για τη ζωή τους.

Η influencer που δίνει τη μάχη της για να δικαιωθεί στις αίθουσες του δικαστηρίου αναφέρει πως «χθες ήταν μια ακόμη πολύ δύσκολη ημέρα για μένα. Ημέρα δίκης! Μια δίκη που περιμένω πάνω από 8 χρόνια… και όμως δεν φανταζόμουν πόσο θα με τσακίσει! Μπήκα μόνη μου σε μια τεράστια αίθουσα απέναντι στους κατηγορουμένους, την έδρα… Μάρτυρες να μπαίνουν ένας, ένας, φωνές, ένταση, δάκρυα. Αλήθειες να διαστρεβλώνονται. Κι εγώ εκεί. Να ακούω, να σφίγγω ξανά τα δόντια για να μη λυγίσω. Και στο τέλος; Η δίκη διακόπηκε. Πάλι! Μεταφέρθηκε για τις 23 Ιανουαρίου… Οπότε πάμε ξανά. Και άλλη υπομονή. Και άλλη δύναμη! Εύχομαι μόνο να τελειώσει όλο αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μπορέσω επιτέλους να ανασάνω» περιγράφει.

«Αυτό που με διαλύει πραγματικά, δεν είναι μόνο ότι ένα βίντεο, τραβηγμένο παρά τη θέλησή μου, χωρίς να ξέρω, χωρίς να δώσω άδεια, κυκλοφόρησε ΠΑΝΤΟΥ σε sites, περιοδικά, εφημερίδες, σε όλη την Ελλάδα- σαν να ήμουν ακόμη ένα «hot κουτσομπολιό» και όχι ένας άνθρωπος που βιάστηκε ψυχικά. Αυτό που με διαλύει είναι ότι για χρόνια αναγκάστηκα να απολογούμαι για την κακοποίησή μου. Να πρέπει να αποδεικνύω μέχρι σήμερα ότι δεν έφταιγα εγώ. Να εξηγώ ξανά και ξανά κάτι που θα έπρεπε να είναι τόσο ξεκάθαρο: ΟΤΙ ΗΜΟΥΝ ΤΟ ΘΥΜΑ!» προσθέτει.

«Όταν 8 χρόνια μετά δεν έχω ακόμα δικαιωθεί… όταν υπάρχει ακόμη ερωτηματικό για το αν είμαι το θύμα ή ο θύτης… Αναρωτιέμαι πραγματικά τι ελπίδα έχει μια κοπέλα 18 ετών που ζει σε μια μικρή πόλη, στο σπίτι των γονέων της, χωρίς οικονομική δυνατότητα, χωρίς ψυχική δύναμη, χωρίς φωνή;» αναρωτιέται.