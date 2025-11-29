Ιωάννα Τούνη: «Δεχόμαστε απειλές για τη ζωή μας και εκείνη και εγώ» καταγγέλλει ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος

Στα δικαστήρια η Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση revenge porn

Στην αποκάλυψη ότι δέχονται απειλές για τη ζωή τους, τόσο ο ίδιος όσο και η Ιωάννα Τούνη προχώρησε το πρωί του Σαββάτου (29/11) στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Χθες 28 Νοεμβρίου η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε και πάλι στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο και την κολλητή της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη ενώ εκεί βρισκόταν και ο νέος της σύντροφος, για τη συνέχεια της εκδίκασης της υπόθεσης με το revenge porn βίντεό της.

Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 23 Ιανουαρίου 2026 με την Ιωάννα Τούνη να επιλέγει να φύγει από την πίσω πόρτα προκειμένου να αποφύγει τις κάμερες και τους δημοσιογράφους που την περίμεναν εκεί.

Σήμερα το πρωί, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος εμφανίστηκε μέσω skype στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου και μιλώντας για τη συγκεκριμένη υπόθεση αποκάλυψε τις απειλές που δέχεται τόσο εκείνος όσο και η Ιωάννα Τούνη για την ζωή τους.

«Μετανιώνω που δέχτηκα να υποστηρίξω το αίτημα της κυρίας Τούνη να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Η δημοσιότητα μιας δίκης διασφαλίζει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα μιας υπόθεσης… Μέσα σε αυτή την αίθουσα αισθάνομαι ότι η οιονεί κατηγορούμενη είναι η κυρία Ιωάννα Τούνη…» ανέφερε αρχικά.

«Όταν βλέπετε μια γυναίκα να λέει ότι παλεύει να αποδείξει ότι είναι το θύμα, τα λέει όλα. Επιλέξαμε να μην κάνουμε δηλώσεις μετά τη δίκη αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια σε αυτά που ακούγονται στην αίθουσα…Δεν υπολογίζω προσωπικό κόστος… Δεχόμαστε απειλές στο γραφείο μου – δεν το αποδίδω στους κατηγορούμενους – τόσο για τη δική μου τη ζωή όσο και για τη ζωή της κυρίας Τούνη. Έχουμε απευθυνθεί στη δίωξη. Μας απειλούν ότι θα σκοτώσουν την κυρία Τούνη και εμένα από έναν λογαριασμό που ερευνά το εγκληματολογικό τμήμα της ελληνικής αστυνομίας» τόνισε.

 

«Είναι η πρώτη φορά που απειλούμαι. Ενδεχομένως να πρόκειται για κάποιον διαταραγμένο… Θα βρεθεί από πού προέρχονται τα μηνύματα. Μας απειλούν ότι αν συνεχίσουμε, και καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, θα μας κάνουν κομμάτια… Δεν μπορεί αυτά τα μηνύματα να είναι από τους κατηγορούμενους, να έχουν αυτό το θράσος…» αποκάλυψε σε άλλο σημείο ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

