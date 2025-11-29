Για 5 χρόνια οι γιατροί της έλεγαν να χάσει βάρος ώσπου διαγνώστηκε με σπάνια νόσο – «Μην αγνοείτε το ένστικτό σας»

Για πέντε ολόκληρα χρόνια, οι γιατροί έλεγαν σε μια γυναίκα ότι το μόνο που χρειαζόταν να κάνει ήταν να χάσει βάρος και να γυμναστεί περισσότερο. Όμως τα συμπτώματά της επιδεινώνονταν, το σώμα της άλλαζε ανεξήγητα και η εξάντληση γινόταν καθημερινότητα.

Η ιστορία της Jackie Garcia αποκαλύπτει μια σκληρή πραγματικότητα της σύγχρονης ιατρικής: όταν τα συμπτώματα αποδίδονται βιαστικά στο βάρος, σοβαρές ασθένειες μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Τελικά, μια απλή εξέταση αποκάλυψε την αλήθεια, έναν σπάνιο καρκίνο που λίγο έλειψε να της κοστίσει τη ζωή. Με βάση την προσωπική της εμπειρία, η ίδια συμβουλεύει να ακούμε το σώμα μας και να επιδιώκουμε τη σωστή διάγνωση.

Πώς ξεκίνησε η περιπέτεια με την υγεία της

Σε ηλικία μόλις 26 ετών, η καθημερινότητα της Jackie Garcia ανατράπηκε ξαφνικά, όταν άρχισε να αντιμετωπίζει ακραία κόπωση, εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και έντονες ημικρανίες. Όσο κι αν ξεκουραζόταν, δεν ένιωθε ποτέ πραγματικά ξεκούραστη, γεγονός που την οδήγησε να εγκαταλείψει την προπόνησή της για δύο ολόκληρους μήνες.

Για τη Garcia, που μέχρι τότε ζούσε μέσα στο γυμναστήριο και ήταν περήφανη για τον δραστήριο τρόπο ζωής της, αυτή η απότομη επιδείνωση της υγείας της ήταν ακατανόητη. Απλές ρουτίνες, όπως η προπόνηση με βάρη και η ισορροπημένη διατροφή, άρχισαν να της φαίνονται εξαντλητικές. Αισθανόταν ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά στο σώμα της.

«Ξαφνικά πήρα πάρα πολύ βάρος», δήλωσε η γυναίκα, εξηγώντας ότι αυτό δεν ήταν φυσιολογικό, αφού ακολουθούσε υγιεινή διατροφή.

Απότομη αύξηση βάρους και αδιαφορία από τους γιατρούς

Δεκαοκτώ μήνες αργότερα, η Garcia είχε πάρει σχεδόν 45 κιλά, γεγονός που την ώθησε να επισκεφθεί για πρώτη φορά τον προσωπικό της γιατρό. «Μου πρότεινε απλώς να γυμναστώ και να τρώω υγιεινά», είπε. «Αυτό ήταν τρελό για μένα, γιατί ήμουν φανατική του γυμναστηρίου. Ήξερα ήδη πώς να χάνω βάρος και να παραμένω υγιής. Ακολούθησα τη συμβουλή της, αλλά τα συμπτώματα χειροτέρεψαν».

Η γυναίκα, η οποία ζει στο Χιούστον του Τέξας, άρχισε σύντομα να εμφανίζει έντονες κράμπες γύρω από τον κύκλο της περιόδου, κρύους ιδρώτες και εμετούς. «Την επόμενη χρονιά έκανα εξετάσεις αίματος και, παρ’ όλα αυτά, μου είπαν ξανά απλώς να γυμνάζομαι — παρόλο που είχα τα ίδια συμπτώματα και το βάρος μου δεν μειωνόταν», ανέφερε.

Υποψιαζόταν ότι έπασχε από PCOS (Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών)

Το 2019, η Garcia άρχισε να υποπτεύεται ότι ίσως πάσχει από σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS), μια συχνή ορμονική διαταραχή που επηρεάζει γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. «Εμφάνιζα εξανθήματα στο πρόσωπο, ακμή και έντονη πίεση στη μήτρα μου», δήλωσε.

Επισκέφθηκε γυναικολόγο, ο οποίος της συνταγογράφησε χάπι αδυνατίσματος και, για άλλη μία φορά, της πρότεινε άσκηση. «Δεν πήρα ποτέ το φάρμακο», είπε η Garcia. «Προσπαθούσα να βρω την πραγματική αιτία, γιατί τα συμπτώματα παρέμεναν ίδια».

Τα συμπτώματα χειροτέρευαν, αλλά δεν έπαιρνε απαντήσεις

Μέχρι το 2021, η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί σημαντικά. «Η κοιλιά μου είχε σκληρύνει και είχα χάσει την όρεξή μου. Δεν μπορούσα να φάω περισσότερο από όσο χωρούσε στη χούφτα μου», εξήγησε.

Αναζητώντας δεύτερη γνώμη, η Garcia απευθύνθηκε σε άλλον γυναικολόγο, ο οποίος προχώρησε σε υπερηχογράφημα. «Δεν μπορούσαν να βρουν τις ωοθήκες μου», είπε. «Ήταν περίεργο, αλλά δεν ήξερα αν αυτό οφειλόταν στο ότι ήμουν υπέρβαρη. Τελικά βρήκαν τη μία και είπαν ότι ίσως είχα πολλά αέρια εκείνη την ημέρα».

Παρά τα ανησυχητικά ευρήματα, τελικά διαγνώστηκε με PCOS, της συνταγογραφήθηκαν αντισυλληπτικά και — για ακόμη μία φορά — της είπαν απλώς να γυμνάζεται περισσότερο.

«Σκεφτόμουν ότι ίσως ήμουν υποχόνδρια»

Πέντε χρόνια μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, το 2023, η Garcia — τότε 31 ετών — άρχισε να αισθάνεται μούδιασμα στα πόδια της. Όταν επέστρεψε στον γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας, το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό: ένιωσε πως την αντιμετώπιζαν σαν υπερβολική ή υποχόνδρια.

«Είπα ότι για δύο εβδομάδες ένιωθα σαν σε θολούρα και μου απάντησε ότι είναι άγχος», είπε η Garcia. «Άρχισα να αμφιβάλλω για τον ίδιο μου τον εαυτό και να σκέφτομαι ότι ίσως είμαι υποχόνδρια».

Για σχεδόν πέντε χρόνια, κάτι δεν πήγαινε καλά. «Άρχισα να νιώθω ότι τρελαίνομαι. Εκείνη τη στιγμή, η κοιλιά μου έμοιαζε με κοιλιά εγκυμοσύνης», πρόσθεσε.

Η τρομακτική διάγνωση

Χωρίς να το γνωρίζει, η Garcia κουβαλούσε μέσα στο σώμα της έναν όγκο βάρους περίπου 20 λιβρών (περίπου 9 κιλών). Η αλήθεια αποκαλύφθηκε αργότερα την ίδια χρονιά, αφού ξεκίνησε νέα δουλειά ως ειδικός αποζημιώσεων.

Με νέα ασφάλιση υγείας και πρόσβαση σε γιατρούς μέσω της εργασίας της, αποφάσισε να μιλήσει για τα συμπτώματά της για τελευταία φορά. «Ο γιατρός έκανε αξονική τομογραφία προληπτικά, αλλά τελικά βρήκε έναν όγκο».

Η τελική διάγνωση: Σπάνιος καρκίνος

Οι εξετάσεις αίματος επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για οπισθοπεριτοναϊκό λιποσάρκωμα (retroperitoneal liposarcoma – RLS), έναν εξαιρετικά σπάνιο τύπο καρκίνου.

Ο όγκος αυτός αναπτύσσεται στο οπισθοπεριτόναιο — μια βαθιά περιοχή του σώματος πίσω από τα κοιλιακά όργανα. Προέρχεται από λιπώδη ιστό και μπορεί να μεγαλώσει σε πολύ μεγάλο μέγεθος πριν εντοπιστεί, καθώς συχνά δεν προκαλεί άμεσα εμφανή συμπτώματα.

Η σωτήρια χειρουργική επέμβαση

«Ένιωσα ανακούφιση γιατί εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου και το ένστικτό μου, αλλά ταυτόχρονα με τρόμαξα όταν έμαθα ότι ήταν καρκίνος. Ο όγκος είχε τυλιχθεί γύρω από το παχύ έντερο και τη μήτρα μου, ήταν κολλημένος στο νεφρό μου και πίεζε το στομάχι και το συκώτι», αποκάλυψε η γυναίκα.

Με μήκος περίπου 63 εκατοστά, ο όγκος μπορούσε να αφαιρεθεί μόνο με χειρουργική επέμβαση. «Υποβλήθηκα σε μεγάλη κοιλιακή επέμβαση τον Δεκέμβριο του 2023, με έναν εξαιρετικό γιατρό και ομάδα από το MD Anderson», ανέφερε. «Με είχαν προετοιμάσει για το χειρότερο και μου είπαν ότι υπήρχε πιθανότητα να χάσω όργανα. Ευτυχώς, τον αφαίρεσαν ολοκληρωτικά χωρίς καμία επιπλοκή και δεν χρειάστηκε χημειοθεραπεία. Συνεχίζω ακόμη φυσικοθεραπείες», πρόσθεσε.

Μοιράζεται την ιστορία της στο διαδίκτυο για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο

Στις 15 Αυγούστου, η Garcia μοιράστηκε την ιστορία της στο TikTok (@jae_so_fierce), εξηγώντας πως για χρόνια εξέφραζε ανησυχίες για την κοιλιά της, αλλά έξι διαφορετικοί γιατροί της έλεγαν απλώς να χάσει βάρος και να γυμναστεί.

Στις επόμενες φωτογραφίες του slideshow, εμφανίζεται λίγο πριν από το χειρουργείο στο νοσοκομείο, με τη λεζάντα:

«Όγκος 20+ κιλών και σάρκωμα. Καρκίνος στα 31».

Η ανάρτηση, με τίτλο «IT WAS CANCER» («Ήταν καρκίνος»), έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 840.000 προβολές και περισσότερα από 47.000 likes.

«Μιλήστε για τον εαυτό σας – μην αγνοείτε το ένστικτό σας»

Η Garcia δήλωσε ότι ελπίζει η ιστορία της να ενθαρρύνει και άλλους να διεκδικούν τη σωστή ιατρική φροντίδα και να μη σιωπούν όταν κάτι δεν πάει καλά στο σώμα τους.

Σχεδόν 1.000 χρήστες έχουν σχολιάσει κάτω από το βίντεο, πολλοί μοιράζοντας παρόμοιες εμπειρίες. Ένας χρήστης έγραψε: «Το ίδιο συνέβη και στη μητέρα μου — όγκος 30 κιλών και σάρκωμα. Ο γιατρός της είπε απλώς να πάρει Ozempic και να περπατά».

Ένας άλλος χρήστης πρόσθεσε: «Είχα ουρολοίμωξη που εξελίχθηκε σε λοίμωξη νεφρού, γιατί ο γιατρός στα επείγοντα είπε ότι ο πόνος στη μέση ήταν επειδή ήμουν παχύσαρκη και αν έχανα βάρος θα περνούσε. Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά από τον αφόρητο πόνο, γι’ αυτό ζήτησα δεύτερη γνώμη — και κυριολεκτικά παραλίγο να πεθάνω».