Γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα… «Χριστός Ανέστη»

Στο πνεύμα των Χριστουγέννων με τη φωταγώγηση των δέντρων και του γιορτινού διάκοσμου μπήκαν και τα Γιαννιτσά αλλά με μία… διαφορετική προσέγγιση.

Σε φωτογραφία από τη Μητρόπολη Γιαννιτσών που κατέκλυσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες, αντί για το αναμενόμενο χριστουγεννιάτικο μήνυμα εμφανίστηκε ένα… πασχαλινό.

Στη Μητρόπολη άναψε μια φωτεινή πινακίδα με το μήνυμα «Χριστός Ανέστη», προκαλώντας γέλια και έκπληξη σε όσους βρέθηκαν από το σημείο.

Η φωτογραφία, που έγινε σύντομα viral στο διαδίκτυο, καταγράφει το αστείο λάθος του ηλεκτρολόγου, ο οποίος –είτε από βιασύνη είτε από… επαγγελματική συνήθεια– συνέδεσε τα πασχαλινά φωτάκια αντί για τα χριστουγεννιάτικα. Το μπέρδεμα διορθώθηκε άμεσα και στη θέση του τοποθετήθηκε ο κατάλληλος χριστουγεννιάτικος φωτισμός.