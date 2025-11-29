Μπακογιάννη για «Ιθάκη»: «Αν δεν μου κάνετε την ίδια διαφήμιση στο δικό μου βιβλίο, δεν θα σας ξαναμιλήσω ποτέ»

Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε στο MEGA και δέχθηκε και ερωτήσεις για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

«Αν δεν μου κάνετε την ίδια διαφήμιση στο δικό μου βιβλίο δεν θα σας ξαναμιλήσω ποτέ. Το βιβλίο μου θα βγει το Πάσχα, αλλά δεν σας λέω τον τίτλο, θα κάνω και εγώ στρατηγική πωλήσεων του βιβλίου» σχολίασε.

«Άλλο θέλω, άλλο μπορώ και άλλο γίνεται τελικά» είπε σχετικά με τα σενάρια για νέο κόμμα. «Όσοι από εμάς είναι στην πολιτική κουζίνα, ξέρουμε πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι διάφορες τάσεις. Αυτό σε ένα κόμμα και στον Τσίπρα ήταν σαφές ότι δημιούργησε πρόβλημα, άρα θα κάνει ένα απολύτως αρχηγικό κόμμα και από εκεί και πέρα θα διεκδικήσει τον χώρο της κεντροαριστεράς» είπε η κα Μπακογιάννη.

«Θέλει να μπει και στο κέντρο στο ΠΑΣΟΚ. Για αυτό τα ακούω βερεσέ και αλαζονικά αυτά που λέγονται ότι δεν θα μας αγγίξει. Θα δούμε. Ο Τσίπρας έχει το βάρος της διακυβέρνησής του και της πορείας του. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να πείσει τον ελληνικό λαό πως όταν τα έκανε όπως τα έκανε την προηγούμενη πενταετία, το δημοψήφισμα που ήταν ο μεγαλύτερος εφιάλτης, ότι πρέπει να το ξεχάσει. Θα το ξεχάσει ο ελληνικός λαός» πρόσθεσε.

Μπακογιάννη για «Φραπέ»: «Ο πατέρας μου είχε παντρέψει κάποιον ξάδερφο ή αδερφό του»

«Ο πατέρας μου είχε παντρέψει κάποιον ξάδελφο ή αδελφό, δεν θυμάμαι γιατί έχουν περάσει 21 χρόνια από τότε. Στην Κρήτη και 1.000 άτομα να έχει η οικογένεια είναι σύντεκνοι, κουμπάροι. Να φτάνει ο κ. Ανδρουλάκης να λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κουμπάρος με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, είναι τρέλα να τα λέει μάλιστα και ένας Κρητικός. Ένας Κρητικός ξέρει πώς λειτουργούν στην Κρήτη. Να φέρουμε τον πατέρα μου κατηγορούμενο; Μακάρι να ζούσε και να τον φέρναμε, δεν θα είχα καμία αντίρρηση» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.