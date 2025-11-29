Μπακογιάννη για «Ιθάκη»: «Αν δεν μου κάνετε την ίδια διαφήμιση στο δικό μου βιβλίο, δεν θα σας ξαναμιλήσω ποτέ»

Enikos Newsroom

πολιτική

Ντόρα Μπακογιάννη

Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε στο MEGA και δέχθηκε και ερωτήσεις για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

«Αν δεν μου κάνετε την ίδια διαφήμιση στο δικό μου βιβλίο δεν θα σας ξαναμιλήσω ποτέ. Το βιβλίο μου θα βγει το Πάσχα, αλλά δεν σας λέω τον τίτλο, θα κάνω και εγώ στρατηγική πωλήσεων του βιβλίου» σχολίασε.

«Άλλο θέλω, άλλο μπορώ και άλλο γίνεται τελικά» είπε σχετικά με τα σενάρια για νέο κόμμα. «Όσοι από εμάς είναι στην πολιτική κουζίνα, ξέρουμε πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι διάφορες τάσεις. Αυτό σε ένα κόμμα και στον Τσίπρα ήταν σαφές ότι δημιούργησε πρόβλημα, άρα θα κάνει ένα απολύτως αρχηγικό κόμμα και από εκεί και πέρα θα διεκδικήσει τον χώρο της κεντροαριστεράς» είπε η κα Μπακογιάννη.

«Θέλει να μπει και στο κέντρο στο ΠΑΣΟΚ. Για αυτό τα ακούω βερεσέ και αλαζονικά αυτά που λέγονται ότι δεν θα μας αγγίξει. Θα δούμε. Ο Τσίπρας έχει το βάρος της διακυβέρνησής του και της πορείας του. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να πείσει τον ελληνικό λαό πως όταν τα έκανε όπως τα έκανε την προηγούμενη πενταετία, το δημοψήφισμα που ήταν ο μεγαλύτερος εφιάλτης, ότι πρέπει να το ξεχάσει. Θα το ξεχάσει ο ελληνικός λαός» πρόσθεσε.

Μπακογιάννη για «Φραπέ»: «Ο πατέρας μου είχε παντρέψει κάποιον ξάδερφο ή αδερφό του»

«Ο πατέρας μου είχε παντρέψει κάποιον ξάδελφο ή αδελφό, δεν θυμάμαι γιατί έχουν περάσει 21 χρόνια από τότε. Στην Κρήτη και 1.000 άτομα να έχει η οικογένεια είναι σύντεκνοι, κουμπάροι. Να φτάνει ο κ. Ανδρουλάκης να λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κουμπάρος με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, είναι τρέλα να τα λέει μάλιστα και ένας Κρητικός. Ένας Κρητικός ξέρει πώς λειτουργούν στην Κρήτη. Να φέρουμε τον πατέρα μου κατηγορούμενο; Μακάρι να ζούσε και να τον φέρναμε, δεν θα είχα καμία αντίρρηση» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το «Μεταξά» γίνεται ένα υπερσύγχρονο ολοκληρωμένο κέντρο καρκίνου

Σας πιάνει ξαφνικός βήχας όταν ξαπλώνετε; Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρδιακής ανεπάρκειας

Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα: Ο «οδικός χάρτης» για 148.500 προσλήψεις στο Δημόσιο έως το 2029 – Tι ισχύει για αυξήσεις...

Black Friday – Cyber Monday: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή – Οι τάσεις και οι συμβουλές στους καταναλωτές

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:19 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδράσεις για το νομοσχέδιο – «Αγκάθι» η άμεση αναστολή των προαγωγών στους υπαξιωματικούς

Στις 5 Δεκεμβρίου λήγει η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, π...
02:35 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Δένδιας: Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κρατιδίου της Έσσης και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

Σειρά σημαντικών επαφών είχε την Παρασκευή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος υ...
22:17 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Πιερρακάκης για την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup: «Η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή»

Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν κινείται με ενιαίο σκοπό και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση», α...
19:53 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακλαμάνης σε Βέμπερ: Η Κύπρος που αναλαμβάνει σε λίγο την προεδρία της Ε.Ε. είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη

«Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, ιδιαίτερα τώρα, που έχει ξεκινήσ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»