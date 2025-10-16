Γιαννιτσά -Δίκη για τον θάνατο της 14χρονης: «Μας είχε πει ότι σε 12 μέρες απ’ την επέμβαση θα μπορούσαμε να την στείλουμε στο γυμναστήριο και όχι σε κοιμητήριο»

Δικάζεται στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, σήμερα 16/10, ο χειρουργός που κατηγορείται για τον θάνατο 14χρονης από την Επανομή ύστερα από επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου. Ο 62χρονος γιατρός κάθεται στο εδώλιο για έκθεση δια παραλείψεως, υπεξαγωγή και χρήση πλαστού εγγράφου.

Συγκεκριμένα, η τραγική υπόθεση που συνέβη τον Ιούνιο του 2021 από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, στο εδώλιο του οποίου κάθεται για τα αδικήματα της έκθεσης δια παραλείψεως απ’ την οποία προέκυψε θάνατος, υπεξαγωγής εγγράφου και χρήσης πλαστού εγγράφου ο 62χρονος γιατρός που είχε τοποθετήσει τον γαστρικό δακτύλιο, με αποτέλεσμα επιπλοκές, εξαιτίας των οποίων έχασε τη ζωή της η 14χρονη.

«Μας είχε πει ότι σε 12 μέρες απο την επέμβαση θα μπορούσαμε να την στείλουμε μέχρι και στο γυμναστήριο»

Κατέθεσε ήδη ο πατέρας της 14χρονης, ο οποίος είπε ότι κατέφυγαν στη λύση αυτή για να χάσει κιλά η κόρη του και ο ίδιος ο γιατρός τους είχε διαβεβαιώσει ότι είναι μια επέμβαση ρουτίνας, εντελώς ακίνδυνη και δεν θα προκύψει κανένα πρόβλημα «Μας είχε πει ότι σε 12 μέρες απ’ την επέμβαση θα μπορούσαμε να την στείλουμε μέχρι και στο γυμναστήριο και όχι σε κοιμητήριο», είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η μητέρα της 14χρονης με την κατάθεσή της, που περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη μετά την επέμβαση, όταν η ανήλικη είχε φρικτούς πόνους και κατόπιν αυτών εισήχθη ξανά σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο, όπου και έχασε τη ζωή της.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος γιατρός έχει καταδικαστεί σε άλλες δύο υποθέσεις παρόμοιων θανάτων σε φυλάκιση τριών ετών για την κάθε μία και μάλιστα οι αποφάσεις αυτές έχουν καταστεί αμετάκλητες.