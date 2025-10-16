Θεσσαλονίκη: Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η υπόθεση θανάτου του 11χρονου από έκρηξη λέβητα στις Σέρρες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η υπόθεση θανάτου του 11χρονου από έκρηξη λέβητα στις Σέρρες

Η υπόθεση για τον θάνατο 11χρονου μαθητή και τον τραυματισμό δύο ακόμη παιδιών από έκρηξη λέβητα σε σχολείο των Σερρών τον Δεκέμβριο του 2022 οδηγείται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Για οκτώ από τους έντεκα κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής μηχανικός και υπάλληλοι του Δήμου Σερρών, το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε σε κακούργημα για παραβίαση κανόνων οικοδομικής που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

Οι κατηγορίες

Για την υπόθεση κατηγορούνται 11 άτομα που παραπέμφθηκαν αρχικά να δικαστούν για πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σερρών. Μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, όμως, το δικαστήριο των Σερρών  κάνοντας δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας  έκρινε ότι είναι αναρμόδιο, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για οκτώ από τα έντεκα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για παραβίαση κανόνων οικοδομικής που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, πράξη που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Την κατηγορία αυτή αντιμετωπίζουν ο επικεφαλής μηχανικός του εργοταξίου, ο υπεύθυνος του συνεργείου ηλεκτρολογικών εργασιών και έξι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, δηλαδή ο τότε διευθυντής του δημοτικού σχολείου, ο τότε διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και ο τότε συντονιστής εκπαιδευτικού έργου, διώκονται για πλημμελήματα, αλλά θα κριθούν από το ίδιο δικαστήριο, λόγω συνάφειας την υπόθεσης.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν το κακούργημα, προσέφυγαν κατά της απόφασης του Πλημμελειοδικείου Σερρών, ασκώντας έφεση, η οποία εξετάστηκε και απορρίφθηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης. Την ίδια τύχη είχαν και μία σειρά από άλλα νομικά ζητήματα που έθεσαν δια των συνηγόρων τους. Κατόπιν αυτών κι εφόσον οι κατηγορούμενοι δεν κάνουν χρήση κάποιου άλλου ένδικου μέσου  η υπόθεση οδηγείται στο Κακουργιοδικείο.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Εντολή σιωπής» στους υγειονομικούς του ΕΣΥ από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια

Νοσοκομείο Λάρισας: Χορηγήθηκε λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή-Διατάχθηκε ΕΔΕ

Προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ: Μπείτε εδώ για να δείτε τους νέους πίνακες

Πάρκινγκ από… χρυσάφι: Εκτινάχθηκαν οι τιμές για μια θέση – Πόσα πρέπει να ξοδέψετε για να σταθμεύσετε στην Αθήνα

Το κρυφό μενού Wi-Fi στα κινητά Samsung που δεν γνώριζες – Πώς να το ενεργοποιήσεις

ORCs: Πολίτες-επιστήμονες ανακάλυψαν τους ισχυρότερους «παράξενους ραδιοφωνικούς κύκλους» στο Διάστημα
περισσότερα
17:34 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Αττική: Βεβαιώθηκαν 269 παραβάσεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα το τελευταίο τριήμερο  – Δείτε φωτογραφίες 

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για τ...
17:25 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Πειραιάς: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 37χρονης που αγκάλιαζε ηλικιωμένους για να κλέβει τις αλυσίδες τους  

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στο...
17:09 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Χανιά: Επιχείρηση για την διάσωσης γυναίκας που τραυματίστηκε σε φαράγγι

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση για την διάσωση μίας γυναίκας, που τραυματίστηκε ...
16:51 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στην Αθήνα: Νεκρός μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Β. Σοφίας

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Πέμπτης (16/10/25), σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης