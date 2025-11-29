Ουκρανία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσική επίθεση

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία

Η Ρωσία πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύκτας ευρεία επίθεση στην Ουκρανία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματισθούν δεκάδες, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει «να σκοτώνει και να καταστρέφει» την ώρα που ο κόσμος συζητάει ειρηνευτικά σχέδια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς και περισσότερα από 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον απλών σπιτιών, του ενεργειακού δικτύου και κρίσιμης σημασίας υποδομών», έγραψε στο X ο Αντρίι Σίμπιχα.

Εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο σε όλη τη διάρκεια της νύκτας.

