Κακοκαιρία Adel: Ζημιές σε μαντρότοιχους και αυτοκίνητα από την πτώση δέντρων στην Κηφισιά – Δείτε φωτογραφίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία Adel: Ζημιές σε μαντρότοιχους και αυτοκίνητα από την πτώση δέντρων στην Κηφισιά – Δείτε φωτογραφίες

Ξαφνική καταιγίδα ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αττική. Η σφοδρή βροχόπτωση συνοδεύτηκε με δυνατό αέρα, ενώ έντονη ήταν σε πολλές περιοχές και η χαλαζόπτωση με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα, ιδιαίτερα στην Κηφισιά, τον Πειραιά, το Κερατσίνι, το Χαλάνδρι, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε περίπου 30 κλήσεις για κοπές δέντρων με τις περισσότερες να αφορούν περιοχές των βορείων προαστίων, όπως Κηφισιά, Λυκόβρυση αλλά και Μεταμόρφωση, ενώ από την Αστυνομία γνωστοποιήθηκε πως λόγω πτώσης δέντρου και κολώνας του ΔΕΔΔΗΕ διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τατοΐου από το ύψος της οδού Νικολάου Πλαστήρα έως την οδό Ελάτη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Κηφισιάς. Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική από χθες τις πρώτες πρωινές ώρες έως και σήμερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί συνολικά για την Αττική 127 κλήσεις, εκ των οποίων οι 27 ήταν για αντλήσεις υδάτων και οι 49 για κοπές δέντρων.

Συγκεκριμένα, στην Κηφισιά έπεσαν πάνω από 15 δέντρα που προκάλεσαν υλικές ζημιές σε μάντρες σπιτιών, σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα, καθώς και σε κολώνες της ΔΕΗ.  Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία του δήμου και της ΔΕΗ για την απομάκρυνση των δέντρων και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

 

Πηγή φωτογραφιών: Γιάννης Καππάτσος – ΚΗΦΙΣΙΑ -ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Γιώργος Κασναφέρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρασίνου Δήμου Κηφισιάς

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το «Μεταξά» γίνεται ένα υπερσύγχρονο ολοκληρωμένο κέντρο καρκίνου

Σας πιάνει ξαφνικός βήχας όταν ξαπλώνετε; Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρδιακής ανεπάρκειας

Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα: Ο «οδικός χάρτης» για 148.500 προσλήψεις στο Δημόσιο έως το 2029 – Tι ισχύει για αυξήσεις...

Black Friday – Cyber Monday: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή – Οι τάσεις και οι συμβουλές στους καταναλωτές

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:56 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Λέκκας για λειψυδρία: «Δεν είναι εύκολη λύση η αφαλάτωση – Να αξιοποιήσουμε και τα υπόγεια νερά»

Για τη λειψυδρία, την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει τεθεί η Αττική, αλλά και για την αφα...
06:47 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Στάση εργασίας σήμερα σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια

Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ. σήμερα (28/11), με αποτέλεσμα να επ...
06:39 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

New York Times: Ο FDA αποδίδει 10 θανάτους παιδιών στα εμβόλια κατά της Covid

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) αποκάλυψε ότι τουλάχιστον δέκα παιδιά έχασαν ...
06:31 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (29/11) στην Αθήνα και σε άλλες 6 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»