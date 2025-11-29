Κακοκαιρία Adel: Ζημιές σε μαντρότοιχους και αυτοκίνητα από την πτώση δέντρων στην Κηφισιά – Δείτε φωτογραφίες

Ξαφνική καταιγίδα ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αττική. Η σφοδρή βροχόπτωση συνοδεύτηκε με δυνατό αέρα, ενώ έντονη ήταν σε πολλές περιοχές και η χαλαζόπτωση με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα, ιδιαίτερα στην Κηφισιά, τον Πειραιά, το Κερατσίνι, το Χαλάνδρι, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε περίπου 30 κλήσεις για κοπές δέντρων με τις περισσότερες να αφορούν περιοχές των βορείων προαστίων, όπως Κηφισιά, Λυκόβρυση αλλά και Μεταμόρφωση, ενώ από την Αστυνομία γνωστοποιήθηκε πως λόγω πτώσης δέντρου και κολώνας του ΔΕΔΔΗΕ διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τατοΐου από το ύψος της οδού Νικολάου Πλαστήρα έως την οδό Ελάτη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Κηφισιάς. Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική από χθες τις πρώτες πρωινές ώρες έως και σήμερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί συνολικά για την Αττική 127 κλήσεις, εκ των οποίων οι 27 ήταν για αντλήσεις υδάτων και οι 49 για κοπές δέντρων.

Συγκεκριμένα, στην Κηφισιά έπεσαν πάνω από 15 δέντρα που προκάλεσαν υλικές ζημιές σε μάντρες σπιτιών, σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα, καθώς και σε κολώνες της ΔΕΗ. Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία του δήμου και της ΔΕΗ για την απομάκρυνση των δέντρων και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Πηγή φωτογραφιών: Γιάννης Καππάτσος – ΚΗΦΙΣΙΑ -ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Γιώργος Κασναφέρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρασίνου Δήμου Κηφισιάς