Προβλήματα από τη σφοδρή καταιγίδα στην Αττική: Πτώσεις δέντρων στην Κηφισιά

Προβλήματα προκλήθηκαν από την ξαφνική καταιγίδα που ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αττική. Η έντονη βροχόπτωση συνοδεύτηκε με δυνατό αέρα, ενώ έντονη ήταν σε πολλές περιοχές και η χαλαζόπτωση με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα σε πολλές περιοχές και ιδιαίτερα σε Κηφισιά, Πειραιά και Κερατσίνι.

Η ισχυρή καταιγίδα διήρκησε για περίπου 10 λεπτά ωστόσο στην περιοχή της Κηφισιάς προκάλεσε σημαντικά προβλήματα με πτώσεις δέντρων.

Στην οδό Κοκκινάκη έπεσε ένα ευκάλυπτος, ενώ στην οδό Ελάτης έπεσε ένα πεύκο που βρισκόταν στην αυλή ενός σπιτιού. Στην περιοχή έσπασε και πυλώνα ρεύματος.

