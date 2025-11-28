Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο κατόπιν εντολής του πατέρα, επειδή είχε σχέση

Μία τραγική υπόθεση συγκλονίζει την Ολλανδία, όπου η 18χρονη Ryan Al Najjar φέρεται να δολοφονήθηκε από τους ίδιους της τους αδελφούς, ύστερα από εντολή του πατέρα της. Ο λόγος; Επειδή, όπως υποστηρίζουν οι αρχές, «ντρόπιασε» την οικογένεια έχοντας σχέση με αγόρι. Το φρικιαστικό έγκλημα έχει χαρακτηριστεί επίσημα ως έγκλημα τιμής, με τις λεπτομέρειες να προκαλούν αποτροπιασμό.

Η Ryan εξαφανίστηκε στις 22 Μαΐου 2024 από το σπίτι της στο Joure, στην Ολλανδία. Έξι ημέρες αργότερα, στις 28 Μαΐου, η σορός της εντοπίστηκε σε βάλτο στην περιοχή Lelystad, περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Άμστερνταμ. Ήταν δεμένη χειροπόδαρα, με το στόμα φιμωμένο και τα πόδια τυλιγμένα με ταινία. Τα ευρήματα έδειχναν πως είχε πεθάνει με φρικτό τρόπο.

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν την υπόθεση εντόπισαν DNA του πατέρα της κάτω από τα νύχια της, στοιχείο που δείχνει ότι το κορίτσι πάλεψε πριν χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η 18χρονη δολοφονήθηκε επειδή συμπεριφερόταν με τρόπο που η συριακή οικογένεια της θεωρούσε «δυτικό» και «ανήθικο».

Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στη χώρα. Τα δύο αδέρφια της Ryan κάθισαν ήδη στο εδώλιο, ενώ ο πατέρας τους διέφυγε στη Συρία και θα δικαστεί ερήμην. Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν πως τη δολοφονία διέπραξε αποκλειστικά ο πατέρας τους, ωστόσο οι εισαγγελείς επιμένουν πως εκείνος έδωσε την εντολή και οι γιοι του εκτέλεσαν το σχέδιο.

Ο καταζητούμενος πατέρας έστειλε, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο email στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη και υποστηρίζοντας ότι οι γιοι του είναι αθώοι. Παρ’ όλα αυτά, οι εισαγγελικές αρχές απορρίπτουν τους ισχυρισμούς του, επισημαίνοντας ότι διέταξε τα παιδιά του να απαγάγουν τη Ryan, να τη μεταφέρουν σε απομονωμένο σημείο και να την αφήσουν να πεθάνει μέσα στο νερό, φιμωμένη και ανήμπορη να αντιδράσει.

Η νεαρή κοπέλα είχε τεθεί παλαιότερα υπό προστασία της αστυνομίας, μέτρο που όμως έληξε λίγο πριν από τη δολοφονία της. Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους διακόπηκε αυτή η προστασία.

Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της σορού και παραμένουν προφυλακισμένα. Ο πατέρας, που παραμένει ασύλληπτος, δεν μπορεί να εκδοθεί από τη Συρία, καθώς, όπως ανακοίνωσε το ολλανδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, «οι δυνατότητες ποινικής συνεργασίας με τη Συρία προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες, αφού οι αρμόδιες αρχές εκεί δεν είναι λειτουργικές».

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει αναδείξει για ακόμη μία φορά το πρόβλημα των εγκλημάτων τιμής στην Ευρώπη. Μόνο στην Ολλανδία, σύμφωνα με τα στοιχεία, τουλάχιστον πέντε γυναίκες κάθε χρόνο χρειάζονται αστυνομική προστασία για να σωθούν από απειλές συγγενών τους. Οι αναφορές δείχνουν ότι τέτοιες δολοφονίες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 20-30 χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Αντίστοιχα περιστατικά καταγράφονται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκτιμάται πως τουλάχιστον ένα έγκλημα τιμής συμβαίνει κάθε μήνα, γεγονός που προβληματίζει ιδιαίτερα τις Αρχές και τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών.

Πηγή: The Sun