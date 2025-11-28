ΗΠΑ: Σκάνδαλο χωρίς προηγούμενο στον στρατό – Γιατρός κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση γυναικών, έως 3.000 τα θύματα

Μια από τις πιο σοβαρές κρίσεις στην ιστορία του αμερικανικού στρατού λαμβάνει διαστάσεις σκανδάλου, καθώς οι αποκαλύψεις για εκτεταμένη σεξουαλική κακοποίηση από στρατιωτικό γιατρό φέρνουν στο φως εκατοντάδες ενδεχόμενα θύματα και καταγγελίες που είχαν αγνοηθεί επί χρόνια.

Η υπόθεση της δράσης του γυναικολόγου Μπλέιν ΜακΓκρο, ο οποίος φέρεται να κακοποίησε γυναίκες ασθενείς και να κατέγραψε μυστικά βίντεο κατά τη διάρκεια εξετάσεων, έχει οδηγήσει σε μαζικές ειδοποιήσεις χιλιάδων ασθενών, δεκάδες μηνύσεις και έντονη αμφισβήτηση για τη λειτουργία του αμερικανικού στρατού.

Ο στρατός των ΗΠΑ αντιμετωπίζει πλέον ένα σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που ενδέχεται να αποδειχθεί το μεγαλύτερο σε αριθμό καταγγελιών στην ιστορία του.

Ο ΜακΓκρο, ταγματάρχης και γυναικολόγος στο Fort Hood, κατηγορείται ότι κακοποίησε γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν υπό τη φροντίδα του. Τον περασμένο μήνα, οι στρατιωτικές αρχές στο Τέξας ανέστειλαν τα καθήκοντα του ΜακΓκρο, ο οποίος κατηγορείται πλέον -μέσω αστικής αγωγής- ότι επανειλημμένα θώπευσε μια γυναίκα ασθενή και κατέγραψε κρυφά ιδιωτικά βίντεο κατά τη διάρκεια πρόσφατης πυελικής και μαστολογικής της εξέτασης.

Οι ερευνητές του στρατού εντόπισαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο στο κινητό του ΜακΓκρο, τα οποία είχαν «τραβηχτεί σε διάστημα πολλών ετών, απεικονίζοντας δεκάδες γυναίκες ασθενείς, πολλές από τις οποίες παραμένουν άγνωστες», σύμφωνα με την αγωγή.

Πηγές ανέφεραν ότι ο στρατός αποστέλλει επιστολές σε περίπου 3.000 ασθενείς με τους οποίους ο ΜακΓκρο είχε έρθει σε επαφή στο Fort Hood και στο Tripler Army Medical Center στη Χαβάη, όπου είχε εργαστεί νωρίτερα.

Το CNN μίλησε με τουλάχιστον μία γυναίκα που καταγγέλλει ότι υπήρξε θύμα και η οποία δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη ειδοποιηθεί από τον στρατό.

Περίπου 80 γυναίκες έχουν καταθέσει αγωγή εναντίον του. Μία από τις υποθέσεις αναφέρει ότι ο ΜακΓκρο «χρησιμοποίησε τη θέση εμπιστοσύνης του για να εκμεταλλευτεί σεξουαλικά, να χειραγωγήσει και να καταγράψει κρυφά γυναίκες που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα του».

Σύμφωνα με μια ασθενή που ενημερώθηκε από ερευνητές, καθώς και δύο στρατιωτικούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 30 γυναίκες έχουν ταυτοποιηθεί από τους ερευνητές του στρατού ως άτομα που φωτογραφήθηκαν ή βιντεοσκοπήθηκαν από τον γυναικολόγο.

«Το πιθανό εύρος της ζημιάς είναι, απ’ όσο γνωρίζω, άνευ προηγουμένου στην ιστορία του στρατού», δήλωσε ο δικηγόρος Άντριου Κόμπος, ο οποίος εκπροσωπεί μερικές από τις καταγγέλλουσες.

«Επεκτείνεται σε δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις, δύο διαφορετικές αλυσίδες διοίκησης, χιλιάδες συζύγους στρατιωτικών και στρατιώτες που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα του».

Ο Ντάνιελ Κόνγουεϊ, δικηγόρος του ΜακΓκρο, ανέφερε σε δήλωσή του: «Ο Δρ. ΜακΓκρο συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα. Έχουμε λόγο να πιστεύουμε, ωστόσο, ότι οι ειδικοί πράκτορες του Στρατού παρέχουν στο κοινό ανακριβείς και υπερβολικές πληροφορίες. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε άλλο λόγο για ανακριβείς διαρροές πέρα από την προσπάθεια επηρεασμού της έκβασης της υπόθεσης. Παραμένουμε, ωστόσο, συνεργάσιμοι».

Ο στρατός τις αγνόησε

Το CNN μίλησε με καταγγέλλουσες που περιέγραψαν μια εξουθενωτική διαδικασία αναφοράς του περιστατικού, με κάποιες να αισθάνονται ότι αγνοήθηκαν ή ότι δεν έγιναν πιστευτές.

Μία καταγγέλλουσα, σύζυγος στρατιωτικού, δήλωσε στο CNN ότι προσπάθησε επανειλημμένα να καταγγείλει τον ΜακΓκρο για ανάρμοστη συμπεριφορά πέρυσι, αλλά τελικά εγκατέλειψε την προσπάθεια.

Οι συνεντεύξεις με καταγγέλλουσες και άλλες πηγές προσφέρουν νέες λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση της φερόμενης κακοποίησης και τις προσπάθειες καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένων παραπόνων το 2022 και το 2024.

Η υπόθεση αποκαλύπτει επίσης ευρύτερες συστημικές αποτυχίες στον στρατό, τις οποίες πηγές αποδίδουν σε βαθύτερο πολιτισμικό πρόβλημα.

Υποστηρικτές και στρατιωτικά στελέχη εξέφρασαν ανησυχία ότι η διαδικασία αναφοράς περιστατικών σεξουαλικής επίθεσης και ανάρμοστης συμπεριφοράς θα γίνει ακόμη δυσκολότερη μετά την πρόσφατη δέσμευση του υπουργού Άμυνας (Πολέμου), Πιτ Χέγκσεθ, να τερματίσει τη δυνατότητα υποβολής ανώνυμων και «αβάσιμων» καταγγελιών.

Οι καταγγέλλουσες, όλες γυναίκες, μίλησαν στο CNN υπό καθεστώς ανωνυμίας για να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν ψευδώνυμα.

«Αρπακτικό με στολή»

Η αγωγή που κατατέθηκε στις 10 Νοεμβρίου υποστηρίζει ότι ο «στρατός γνώριζε» και «παρείχε κάλυψη σε ένα αρπακτικό με στολή», σημειώνοντας ότι είχαν γίνει καταγγελίες για τον ΜακΓκρο τόσο στο Fort Hood όσο και στο Tripler.

Πέντε χρόνια μετά τη φρικτή δολοφονία της 20χρονης στρατιώτη Βανέσα Γκιγιέν, η οποία υπηρετούσε στο Fort Hood και της οποίας οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση αγνοήθηκαν από τους διοικητές, υποστηρικτές και στρατιώτες αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των σαρωτικών μεταρρυθμίσεων στο στρατιωτικό δικαστικό σύστημα.

Κάποιοι θεωρούν ότι τα ίδια προβλήματα που υπήρχαν τότε επέτρεψαν στον ΜακΓκρο να συνεχίσει να εξετάζει ασθενείς παρά τις προγενέστερες προσπάθειες καταγγελίας.

Η Σάνον Χαφ, ιδρύτρια και διευθύντρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Shield of Sisters, που παρέχει υποστήριξη σε επιζώσες σεξουαλικών τραυμάτων στις ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε ότι έχει μιλήσει με δεκάδες γυναίκες που ήρθαν πρόσφατα και τον κατήγγειλαν. «Κάθε μία» είπε, είχε προηγουμένως προσπαθήσει να τον αναφέρει σε αξιωματούχους του στρατού, υποστήριξε η Χαφ.

Το 2024, στο Fort Hood, οι στρατιωτικές αρχές ερεύνησαν τον ΜακΓκρο για καταγγελία ότι άγγιξε τα οπίσθια μιας ασθενούς κατά τη διάρκεια ιατρικής διαδικασίας, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Καμία ενέργεια δεν έγινε τελικά, καθώς οι ερευνητές έκριναν ότι ο ισχυρισμός δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί.

Πολλές γυναίκες κατηγορούν τον ΜακΓκρο ότι προχωρούσε σε περιττές ιατρικές εξετάσεις, γεγονός που τις ανησυχεί ότι μπορεί να μην είχε καταγράψει σωστά στους ιατρικούς φακέλους τους.

Καθώς ο στρατός άρχισε να επικοινωνεί με πρώην ασθενείς, ορισμένες προσπάθησαν να ζητήσουν ιατρικά αρχεία από προηγούμενα χρόνια για να διαπιστώσουν αν ο ΜακΓκρο είχε σημειώσει εξετάσεις που τους είχε κάνει. Τουλάχιστον μία γυναίκα όμως ενημερώθηκε ότι ο φάκελός της δεν υπάρχει πλέον λόγω της μετάβασης του στρατού σε νέο σύστημα ιατρικών αρχείων το 2019.

Ένας αξιωματούχος ανέφερε στο CNN ότι το Tripler Army Medical Center προσπαθεί να βρει τρόπο ανάκτησης τυχόν χαμένων αρχείων.

Όλα ξεκίνησαν στο Tripler Army Medical Center

Η αγωγή ισχυρίζεται επίσης ότι η συμπεριφορά του ΜακΓκρο ανάγεται στην περίοδό του στο Tripler Army Medical Center στη Χαβάη, τη βάση στην οποία βρισκόταν πριν μετατεθεί στο Fort Hood, όπου ολοκλήρωσε την ειδικότητά του.

Ο στρατός αποστέλλει επιστολές σε 1.600 ασθενείς με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή στο Tripler για να τους ενημερώσει για την έρευνα. Το CNN μίλησε με μία σύζυγο στρατιωτικού, που υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα του ΜακΓκρο εκείνη την περίοδο, αλλά δεν έχει ακόμη λάβει επιστολή. Το CNN την αναφέρει με το ψευδώνυμο «Λίζα».

Συγκλονιστική μαρτυρία

Στα τέλη του καλοκαιριού του 2021, η Λίζα είχε πάει στο νοσοκομείο για έλεγχο εμβρυϊκών παλμών, στο τέλος της τέταρτης εγκυμοσύνης της. Όπως είπε, συνάντησε τον ΜακΓκρο την ώρα που έβγαινε από το κτίριο.

«Μπορώ να ελέγξω πολύ γρήγορα τον τράχηλό σου», λέει ότι της είπε, προτρέποντάς την να πάει στην κλινική γυναικολογίας-μαιευτικής. Η Λίζα, η οποία αρχικά τον συμπαθούσε και τον εμπιστευόταν, λέει ότι προσπάθησε να αρνηθεί, αλλά εκείνος την πίεζε συνεχώς μέχρι που τελικά συναίνεσε.

Κατά την εξέταση, η Λίζα είπε ότι ο ΜακΓκρο είχε το κινητό του στην τσέπη του, με την κάμερα στραμμένη προς τα έξω. «Μου είπε ότι περίμενε ένα τηλεφώνημα γιατί ήταν ο μόνος στην κλινική», είπε.

«Επειδή σε κάθε εξέταση είχε το κινητό του στην τσέπη, δεν μου φάνηκε παράξενο». Η εξέταση, ωστόσο, ήταν τόσο τραχιά ώστε, όπως περιγράφει, «έσπασαν τα νερά» της και έτρεξαν στο πάτωμα.

«Μου είπε με ένα κλείσιμο του ματιού και ένα χαμόγελο: “Σήμερα θα κάνουμε μωρό”, και με καθοδήγησε να μην πω σε κανέναν ότι έσπασαν τα νερά μου μέχρι να φύγω από τη βάση, γιατί και οι δύο θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε μεγάλο μπελά», δήλωσε η Λίζα. Έφυγε από το νοσοκομείο και επέστρεψε αργότερα με τον σύζυγό της.

Όταν έγινε πρόσφατα γνωστό ότι ένας μαιευτήρας στο Fort Hood φέρεται να κατέγραφε κρυφά τις ασθενείς του κατά τη διάρκεια εξετάσεων, η Λίζα είδε σε δημοσίευμα το όνομα δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπούσε θύματα και σκόπευε να καλέσει την επόμενη ημέρα. Εκείνο το βράδυ δεν μπόρεσε να κοιμηθεί – ξαναζούσε κάθε στιγμή επαφής της με τον ΜακΓκρο, προσπαθώντας να συγκρατήσει τον εμετό που τις προκαλούσαν οι αναμνήσεις.

Το επόμενο πρωί κάλεσε στη ρεσεψιόν και ρώτησε: «Είναι ο γιατρός Μπλέιν ΜακΓκρο;» Η απάντηση ήταν ναι. «Κάποια μέρα ο γιος μου θα με ρωτήσει για το πώς γεννήθηκε και δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό. Μου φέρνει τάση για εμετό», είπε.

«Μου το στέρησε αυτό και δεν πρόκειται ποτέ να το πάρω πίσω».