Κακοκαιρία Adel: «Βούλιαξε» στις λάσπες η Ερμιόνη Αργολίδας – Αίτημα να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την κακοκαιρία Adel, «βούλιαξαν» στα λασπόνερα την Ερμιόνη της Αργολίδας. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν από ορμητικούς χειμάρρους μέσα στα αυτοκίνητα ή στα σπίτια τους και διασώθηκαν από πυροσβέστες, οι οποίοι πλέον δίνουν τιτάνιο αγώνα για να αντλήσουν νερά από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι σε 7 ώρες έπεσε το ένα τρίτο της βροχής που πέφτει μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο. Η όμορφη παραθαλάσσια κωμόπολη της Αργολίδας, καλύφθηκε από λάσπη, με τις εικόνες από το drone του ΑΝΤ1 να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Για 10 περιπτώσεις κλήθηκε η Πυροσβεστική

Τιτάνια ήταν η προσπάθεια των τοπικών πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες κλήθηκαν να επέμβουν σε συνολικά 10 περιπτώσεις, για να μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο συνανθρώπους μας, που είχαν παγιδευτεί σε αυτοκίνητα, τα οποία παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά χειμάρρων που υπερχείλισαν. «Κανένας δεν μας ειδοποίησε να φύγουμε από εδώ» τόνισε κάτοικος της περιοχής.

Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Όπως τονίζουν οι κάτοικοι, κάτι αντίστοιχο στην περιοχή τους έχει να συμβεί τουλάχιστον 40 χρόνια.

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, καταγράφει τον απεγκλωβισμό ενός ηλικιωμένου. Άνδρες της Πυροσβεστικής, με όχημα της υπηρεσίας τον μεταφέρουν στο Κέντρο Υγείας.

Δείτε το βίντεο:

Ζητήθηκε να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης

Ο δήμαρχος Ερμιονίδας, κ. Γιάννης Γεωργόπουλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, γνωστοποίησε ότι έχει ζητηθεί να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Οι ζημιές που έχουν γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εκτός από έντονη βροχή σημειώθηκε και μεγάλη χαλαζόπτωση και έχουμε ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες. Ταυτόχρονα υπάρχουν μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο, σε σπίτια και υπόγεια», τόνισε ο δήμαρχος.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως: «Θέλουμε να τεθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να μπορέσουμε έτσι να επιλύσουμε ευκολότερα, αφού λάβουμε και την αναγκαία χρηματική οικονομική ενίσχυση από την Πολιτεία, τις ”πληγές” που άφησε πίσω της αυτή η κακοκαιρία. Σήμερα το μεσημέρι υποβάλλαμε το αίτημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει απάντηση και αναμένουμε».

Δείτε φωτογραφίες: