Τηλεόραση: Τι θα συμβεί εάν καθαρίσετε την οθόνη με καθαριστικό τζαμιών

Η ποιότητα της εικόνας στην τηλεόραση παίζει καθοριστικό ρόλο για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές. Γι’ αυτό είναι απαραίτητος ο σωστός καθαρισμός της οθόνης. Όμως, ένα συνηθισμένο λάθος μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Πρόκειται για τη χρήση καθαριστικού τζαμιών στην οθόνη της τηλεόρασης.

Γιατί τα καθαριστικά τζαμιών καταστρέφουν την οθόνη της τηλεόρασης

Οι σύγχρονες τηλεοράσεις διαθέτουν ειδική αντιθαμβωτική επίστρωση, σχεδιασμένη ώστε να μειώνει τις αντανακλάσεις από το φως του ήλιου ή τον φωτισμό του χώρου και να προσφέρει πιο καθαρή και ευκρινή εικόνα.

Τα περισσότερα καθαριστικά τζαμιών περιέχουν αλκοόλη ή αμμωνία, χημικές ουσίες που:

αποδυναμώνουν την προστατευτική επίστρωση

προκαλούν λεκέδες και ραβδώσεις

κάνουν την εικόνα θαμπή και δύσκολη στην παρακολούθηση

Ακόμα και προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «χωρίς αμμωνία» μπορεί να είναι ακατάλληλα. Πάντα πρέπει να ελέγχεις τις οδηγίες χρήσης πριν τα χρησιμοποιήσεις σε ηλεκτρονικές οθόνες.

Πώς να καθαρίσετε σωστά την οθόνη της τηλεόρασης

Η οθόνη της τηλεόρασης δεν έχει την ίδια αντοχή με ένα τζάμι ή έναν καθρέφτη. Είναι πιο λεπτή και ευαίσθητη σε χημικά, υγρασία, σκληρά υλικά και υπερβολική πίεση. Γι’ αυτό απαιτεί διαφορετική προσέγγιση.

Για ασφαλή και αποτελεσματικό καθάρισμα χρειάζεσαι μόνο:

απεσταγμένο νερό

πανί μικροϊνών

Το απεσταγμένο νερό δεν αφήνει άλατα ή σημάδια και είναι αρκετό για να αφαιρέσει ελαφρούς λεκέδες και δαχτυλιές.

Βήμα-βήμα πώς να καθαρίσετε την τηλεόρασή σας με ασφάλεια

Ξεσκονίστε απαλά την οθόνη με στεγνό πανί μικροϊνών

Σκουπίστε οριζόντια, όχι με κυκλικές κινήσεις

Αν υπάρχουν επίμονα σημάδια, βρέξτε ελαφρώς το πανί με απεσταγμένο νερό

Καθαρίστε με απαλές κινήσεις, χωρίς να ασκείτε πίεση

Ποτέ μην ψεκάζετε με υγρό απευθείας πάνω στην οθόνη. Η υγρασία μπορεί να εισχωρήσει στο εσωτερικό και να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα ηλεκτρονικά μέρη.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε την τηλεόραση

Αν η οθόνη είναι σε καλή κατάσταση χρειάζεται μόνο ένα ελαφρύ ξεσκόνισμα 1-2 φορές την εβδομάδα.

Μόνο όταν χρειαστεί μπορείτε να προχωρήσετε σε πιο σχολαστικό καθαρισμό.

Η χρήση καθαριστικού τζαμιών στην τηλεόραση μπορεί να καταστρέψει μόνιμα την οθόνη. Με ένα απλό πανί μικροϊνών και απεσταγμένο νερό, μπορείτε να διατηρήσετε την εικόνα πεντακάθαρη, χωρίς ρίσκο. Η τακτική φροντίδα παρατείνει την διάρκεια ζωής της τηλεόρασης.