Καθαρισμός σπιτιού: Η απλή μέθοδος για να εξαφανίσετε τη σκόνη «από κάθε δωμάτιο»

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η σκόνη είναι ο αόρατος εχθρός κάθε σπιτιού και όσο κι αν καθαρίζετε, φαίνεται να επιστρέφει πάντα. Αν όμως ακολουθήσετε μια απλή αλλά αποτελεσματική μέθοδο, μπορείτε να εξαφανίσετε τη σκόνη από κάθε δωμάτιο γρήγορα και χωρίς κόπο. Μάθετε βήμα-βήμα το κόλπο που κάνει το σπίτι πιο καθαρό μέσα σε λίγα λεπτά.

Σπίτι: 5 τρόποι για να απαλλαγείτε από τη σκόνη και να μειώσετε τη συχνότητα καθαρισμού

Το απλό κόλπο για να “εξαφανίσετε” τη σκόνη από κάθε δωμάτιο

Το ξεσκόνισμα δεν είναι και το πιο διασκεδαστικό κομμάτι του καθαρισμού, όμως είναι απαραίτητο αν θέλετε να διατηρήσετε το σπίτι σας καθαρό και υγιές. Αν το αμελήσετε, η σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί πάνω σε έπιπλα και αντικείμενα, δημιουργώντας ένα στρώμα που δύσκολα φεύγει.

Σύμφωνα με την Natalie Barrett από τη Nifty Cleaning Services, η σκόνη αποτελείται από διάφορα σωματίδια που προέρχονται τόσο από μέσα όσο και από έξω από το σπίτι: «Περιέχει νεκρά κύτταρα δέρματος, ακάρεα, σωματίδια εντόμων, χώμα, γύρη, μικροπλαστικά, βακτήρια, τρίχες και ίνες από ρούχα».

Σκόνη: Η σπιτική λύση για να σταματήσετε την επιστροφή της μετά το καθάρισμα – «Δημιουργεί ένα αόρατο φράγμα που την απωθεί»

Η cleaning TikToker @KleanKrish αποκάλυψε ένα απλό κόλπο για να «εξαφανίσετε τη σκόνη από κάθε δωμάτιο» χωρίς κόλπο. Σύμφωνα με την ειδικό, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

  1. Χρησιμοποίησε ένα εργαλείο για ξεσκόνισμα με προέκταση και καθάριστε πρώτα όλες τις γωνίες του δωματίου και το ταβάνι, ώστε να απομακρύνετε σκόνη και ιστούς αράχνης.
  2. Μην ξεχνάτε το πάνω μέρος στις πόρτες, όπου συχνά συσσωρεύεται σκόνη που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά.
  3. Πάρτε μια επίπεδη σφουγγαρίστρα και ένα πανί μικροϊνών και καθάριστε τους τοίχους.
  4. Αν έχετε ματ βαφή, κάντε στεγνό καθάρισμα. Αν έχετε σατινέ ή μεταξένια βαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ελαφρώς νωπό πανί.
  5. Συνεχίστε με τα έπιπλα και τις επίπεδες επιφάνειες, ξεκινώντας από τις πιο ψηλές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κοντάρι για να φτάσετε στα δύσκολα σημεία, όπως πάνω από ντουλάπες ή βιβλιοθήκες.
  6. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα αντί να κάνετε απλό ξεσκόνισμα. Έτσι παγιδεύετε τη σκόνη αντί να τη διασκορπίζετε στον αέρα.
  7. Καθαρίστε από πάνω προς τα κάτω, ώστε η σκόνη που πέφτει να μαζεύεται στο τέλος.
  8. Εστιάστε στα παράθυρα και τα περβάζια χρησιμοποιώντας το ειδικό εξάρτημα της σκούπας, καθώς εκεί συσσωρεύεται αρκετή σκόνη.
  9. Με την ίδια μέθοδο καθαρίστε και τα σοβατεπί εστιάζοντας στις μικρές εγκοπές όπου παγιδεύεται σκόνη.
  10. Τέλος, περάστε καλά το πάτωμα με τη σκούπα για να μαζέψετε ό,τι έχει απομείνει.

«Και αυτό ήταν! Τώρα το δωμάτιό σας είναι εντελώς καθαρό από σκόνη», λέει ο Krish.

Extra tip

Αφού αφαιρέσετε τη σκόνη, μπορείτε να συνεχίσετε τον καθαρισμό του σπιτιού. Τα καθαριστικά προϊόντα θα λειτουργήσουν καλύτερα και το αποτέλεσμα θα διαρκέσει περισσότερο.

@kleankrish How to eliminate dust from any room 🩷 #cleantok #cleaningmotivation #cleaning #cleaningtips #cleaninghacks ♬ Walking Around – Instrumental Version – Eldar Kedem

