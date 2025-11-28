EsDeeKid: Ο ράπερ κάνει ντεμπούτο στο Billboard 200 εν μέσω εικασιών ότι είναι ο… Τίμοθι Σαλαμέ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

EsDeeKid, ράπερ

Ο underground ράπερ από το Λίβερπουλ, EsDeeKid, κάνει ντεμπούτο στο Billboard 200, επιτυχία που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ευρέως διαδεδομένη φήμη ότι είναι κρυφά ο ηθοποιός Τίμοθι Σαλαμέ.

Η εικασία διατυπώθηκε πρώτη φορά με ένα viral βίντεο στο TikTok στις 11 Νοεμβρίου, που υποστήριζε ότι ο ράπερ που φορά μπαλακλάβα και κρατά κρυφή την ταυτότητά του είναι στην πραγματικότητα ο Σαλαμέ, ο οποίος επικεντρώνεται αυτό το διάστημα στην καμπάνια των Όσκαρ για την επερχόμενη ταινία του «Marty Supreme».

Αν και η εικασία είναι εντελώς αναπόδεικτη, διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας γρήγορα εκατομμύρια νέους ακροατές.

 

@nssmagazine Can Timothée Chalamet fake a Scouse accent? 👀 #esdeekid #timotheechalamet #timothéechalamet ♬ lv sandals x little dark age – mc cece

Σύμφωνα με το Luminate, τα επίσημα on-demand streams του EsDeeKid αυξήθηκαν δραματικά από 5,8 εκατομμύρια (7-13 Νοεμβρίου) σε πάνω από 9,005 εκατομμύρια (14-20 Νοεμβρίου). Σε διάστημα τριών εβδομάδων, η δραστηριότητα streaming του ράπερ στον κατάλογο αυξήθηκε σε ποσοστό πάνω από 145%. Αυτή η ώθηση ήταν αρκετά σημαντική για να εκτοξεύσει το ντεμπούτο άλμπουμ του, Rebel, στα charts του Billboard για πρώτη φορά και να κατακτήσει τη θέση Νο. 131 στο Billboard 200.

Ούτε ο EsDeeKid ούτε ο Τίμοθι Σαλαμέ έχουν σχολιάσει την εικασία. Ανεξάρτητα από την πραγματική ταυτότητα του ράπερ, η φήμη οδήγησε στο απροσδόκητο ντεμπούτο του EsDeeKid στο Billboard και έχει δώσει στην προηγουμένως underground καριέρα του μια σημαντική ώθηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Black Friday: Μήπως αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε; Τι μας συμβουλεύουν οι ειδικοί

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Όφελος 5 δισ. ευρώ μέχρι το 2035 – Τι λέει ο ΑΔΜΗΕ

ΟΔΔΗΧ: Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:55 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Airbus: Περίπου 6.000 αεροπλάνα A320 πρέπει να αλλάξουν επειγόντως το λογισμικό ελέγχου τους – Είναι ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία

Περίπου 6.000 αεροπλάνα A320 της Airbus πρέπει να αντικαταστήσουν επειγόντως λογισμικό ελέγχου...
22:10 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Χονγκ Κονγκ: Νέες συλλήψεις και καταγγελίες για εύφλεκτα υλικά στο έργο ανακαίνισης – Βίντεο δείχνει εργάτες να καπνίζουν λίγο πριν την πυρκαγιά

Η τραγωδία στο πολυώροφο κτίριο κατοικιών Wang Fuk Court, στο Χονγκ Κονγκ, έχει αφήσει πίσω τη...
20:13 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ: Ποιος είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup – Το «αγκάθι» στην υποψηφιότητά του

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε επισήμως την Παρασκευή...
19:47 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Έβαλε φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του έπειτα από διαμάχη – «Έχασαν τα πάντα»

Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής διαμάχης είχε ως κατάληξη την ολοκληρωτική καταστροφή μιας κ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»