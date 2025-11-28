ΠΑΟΚ: Θλάση ο Πέλκας – Χωρίς τρεις αλλά με κόσμο στη Λιβαδειά

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Δημήτρης Πέλκας, ΠΑΟΚ

Η αναμέτρηση με την Μπραν ανήκει στο παρελθόν, με τον ΠΑΟΚ να στρέφει πια την προσοχή του στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης» (Κυριακή 30/11, 19:30), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η αναμέτρηση με τους Νορβηγούς δεν άφησε προβλήματα τραυματισμών, αλλά τα άσχημα μαντάτα ήρθαν από τον Δημήτρη Πέλκα. Ο 32χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον δεξί δικέφαλo. Ο Πέλκας ξεκίνησε ήδη θεραπείες κι η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά, από την πλευρά τους, ακολούθησαν μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά. Το Σάββατο (29/11) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 10:45 και το απόγευμα η αποστολή που θα ανακοινώσει ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα αναχωρήσει για τη Λιβαδειά.

Εν τω μεταξύ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι αύριο (Σάββατο 29/11) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με τον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης». Τα εισιτήρια κοστολογούνται στα 30 ευρώ ενώ σε περίπτωση εξάντλησης των εισιτήριων στη θ4, η ΠΑΕ Λεβαδειακός προτίθεται να παραχωρήσει και τη θύρα 5 με τιμή εισιτηρίου 40 ευρώ.

 

19:12 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

