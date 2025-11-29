Ουκρανοί διαπραγματευτές στις ΗΠΑ για συνομιλίες επί του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου

Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο Σαββατοκύριακο για συνομιλίες σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα.

«Η αντιπροσωπεία σκοπεύει να έχει επαφές με την αμερικανική πλευρά στο τέλος της εβδομάδας», τόνισε η πηγή, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος. Σύμφωνα με την ίδια, οι συζητήσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στη Φλόριντα.

Ο Άντριι Γερμάκ, ο πρώην προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας, επρόκειτο να συμμετάσχει στην αποστολή αυτή πριν τη σημερινή απομάκρυνσή του από τη θέση του, πρόσθεσε η πηγή.

