Δημήτρης Φραγκιόγλου για τον «Χλαπάτσα»: «Δεν την χάρηκα την επιτυχία, δεν ήταν κάτι που με ενδιέφερε»

Τον Σεπτέμβρη του 1993 θα ξεκινήσει να προβάλλεται στον ANT1 η σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά». Το πρόγραμμα είχε μεγάλη επιτυχία και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1994, ύστερα από δύο κύκλους και συνολικά 54 επεισόδια. Ένας από τους βασικούς ρόλους ήταν του «Χλαπάτσα», τον οποίο υποδύθηκε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, ο οποίος συμμετείχε και στο σενάριο του σίριαλ.

Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου την Παρασκευή (28/11) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Ανάμεσα σε άλλα, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στον ρόλο του «Χλαπάτσα».

Μιλώντας για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου εξήγησε πως: «Δεν την χάρηκα την επιτυχία, δεν ήταν κάτι που με ενδιέφερε. Δηλαδή πάντα σε ενδιαφέρει ο δρόμος της συνέχειας. Ο δρόμος της συνέχειας που έβγαινε, δεν ήταν αυτό που ήθελα. Το κατάλαβα πολύ γρήγορα, από τις προτάσεις που έχεις!».

«Όταν βλέπεις ότι οι προτάσεις που έχεις δεν είναι στο δρόμο που σε ενδιαφέρει, δεν το… Σ’ αυτή την περίπτωση κάθεσαι στο σπίτι σου και σχεδιάζεις κάτι άλλο. Κάποια στιγμή το φτιάχνεις αυτό που θέλεις», συνέχισε ο ηθοποιός.