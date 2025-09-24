Δημήτρης Φραγκιόγλου: «Ο ρόλος του “Χλαπάτσα” δεν μου έκανε πολύ καλό – Με δυσκόλεψε στην πορεία»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» βρέθηκε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του «Χλαπάτσα» στη σειρά «Της Ελλάδος τα Παιδιά».

Ο ίδιος μίλησε για τα παρασκήνια της σειράς, την επιτυχία του ρόλου αλλά και τις δυσκολίες που του δημιούργησε στη μετέπειτα καριέρα του.

Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου αποκάλυψε πως εκτός από πρωταγωνιστής, ήταν και συνεργάτης στο σενάριο της σειράς:

«Στης Ελλάδος τα Παιδιά ήμουν συνεργάτης στο σενάριο. Υπήρχε γραμμένος ο ρόλος του Χλαπάτσα, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Υπήρχε ένα κείμενο – πιλότος, το οποίο αναδιαμορφώθηκε. Το ψευδώνυμο “Χλαπάτσας” δεν υπήρχε, προέκυψε στο γύρισμα και κρατήθηκε», εξήγησε.

Ωστόσο, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, η μεγάλη επιτυχία δεν τον βοήθησε πάντα επαγγελματικά:

«Για κάποια χρόνια, αποδείχθηκε ότι ο ρόλος του “Χλαπάτσα” δεν μου έκανε πολύ καλό. Το θέμα είναι πώς σε βλέπουν οι άνθρωποι του χώρου, που θα σου δώσουν ρόλους, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση. Ο “Χλαπάτσας” με δυσκόλεψε στην πορεία, στο να κάνω άλλους ρόλους».

Κάνοντας έναν συνολικό απολογισμό για την καριέρα του, ο ηθοποιός τόνισε:

«Ήμουν τυχερός στις συνεργασίες μου. Ακόμα και τα δύσκολα ήταν διαχειρίσιμα».

