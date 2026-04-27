Ο Τραμπ περιγράφει καρέ-καρέ τις στιγμές της επίθεσης – «Δεν κατάλαβα αρχικά τον κίνδυνο» – Η αντίδραση του στην αναφορά ότι είναι «παιδόφιλος» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, περιέγραψε καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε έξω από αίθουσα χορού στο δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο, την ώρα που βρισκόταν στο σημείο.

Όπως ανέφερε, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου. Σύντομα, ωστόσο, όταν έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο για επίθεση, οι άνδρες της ασφάλειάς του προσπάθησαν να τον απομακρύνουν άμεσα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι «έτρεξε περίπου 45 μέτρα» και σχολιάζοντας πως «το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει», ενώ παραδέχθηκε ότι ενδέχεται να επιβράδυνε την αντίδραση των πρακτόρων ασφαλείας.

Περιέγραψε την ταχύτητα του υπόπτου, σημειώνοντας ότι «όταν το βλέπεις στο βίντεο, είναι σχεδόν σαν μια θολή εικόνα».

.@POTUS: “I’m a big fan of the people of law enforcement… he was fast. When you look at it on tape, it’s almost like a blur. But it was amazing because as soon as they saw that, you could see them draw their guns. They were so professional.” pic.twitter.com/Pehcihv4c3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Ο ίδιος περιέγραψε ότι τελικά οδηγήθηκε στο πάτωμα μαζί με την πρώτη κυρία, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το ξενοδοχείο Washington Hilton. Παράλληλα, εξήρε τον επαγγελματισμό των πρακτόρων και των μελών της ασφάλειάς του, οι οποίοι, όπως είπε, αντέδρασαν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

«Μόλις το αντιλήφθηκαν, τους βλέπεις να βγάζουν τα όπλα τους. Ήταν απόλυτα επαγγελματίες, στόχευσαν και τον εξουδετέρωσαν αμέσως», ανέφερε.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο δράστης διένυσε περίπου 45 μέτρα, σχολιάζοντας σκωπτικά πως «το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει».

«Ο δράστης είχε ριζοσπαστικοποιηθεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο προφίλ του υπόπτου, υποστηρίζοντας ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί.

«Διάβασα ένα μανιφέστο. Έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Ήταν χριστιανός — πιστός — και στη συνέχεια έγινε αντιχριστιανός… πιθανότατα ήταν ένας αρκετά διαταραγμένος άνθρωπος», δήλωσε.

.@POTUS on the White House Correspondents’ Dinner gunman: “I read a manifesto. He’s radicalized. He was a Christian—a believer—and then he became an anti-Christian … he was probably a pretty sick guy.” pic.twitter.com/AzmSukHOV8 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Ο Τραμπ επανέφερε επίσης την πρότασή του για την κατασκευή νέας αίθουσας χορού εντός του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να προσφέρει «100% ασφάλεια», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

«Συγγνώμη, δεν είμαι παιδόφιλος»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος του CBS, Νόρα Ο’Ντόνελ, του διάβασε αποσπάσματα από κείμενα που αποδίδονται στον ύποπτο δράστη.

Σε ένα από αυτά αναφερόταν: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», χωρίς να κατονομάζεται ο Τραμπ.

Η αντίδραση του προέδρου ήταν άμεση και έντονη: «Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Συγγνώμη, δεν είμαι παιδόφιλος», είπε. «Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο με τον οποίο με συνδέετε, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Έχω πλήρως αθωωθεί».

Σε νεότερη τοποθέτησή του την Κυριακή, ανέφερε ότι η δημοσιογράφος «θα έπρεπε να ντρέπεται».

«Δεν θα έπρεπε να τα διαβάζετε αυτά στο “60 Minutes”. Είστε ντροπή», δήλωσε.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, τόνισε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις και «συκοφαντίες», όπως τις χαρακτήρισε, δεν πρόκειται να τον αποτρέψουν από τη δημόσια δράση του.

.@POTUS SLAMS @60Minutes: “You should be ashamed of yourself, reading that — because I’m not any of those things.” pic.twitter.com/QWxqoUFUaF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Η ένοπλη επίθεση που είχε στόχο τον Ντόναλντ Τραμπ και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (26/4) στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος εισέβαλε στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο του Λευκού Οίκου προς τιμήν των ανταποκριτών, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ.

Όπως περιγράφουν πηγές ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα κρίσιμα λεπτά, αν και η συνολική επιχείρηση εξουδετέρωσης και ελέγχου της κατάστασης διήρκεσε περίπου μισή ώρα.

Ο δράστης, οπλισμένος με πιστόλι, καραμπίνα και μαχαίρια, πέρασε τρέχοντας από σημείο ελέγχου, ανοίγοντας πυρ και αιφνιδιάζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της εισβολής τραυματίστηκε ένας πράκτορας

Ακολουθώντας αυστηρά το πρωτόκολλο, άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας φυγάδευσαν άμεσα τον πρόεδρο Τραμπ, τη σύζυγό του και τον αντιπρόεδρο, μεταφέροντάς τους σε διαφορετικούς, ασφαλείς χώρους εντός του ξενοδοχείου. Την ίδια στιγμή, οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον δράστη, πριν αυτός καταφέρει να εισέλθει στην κεντρική αίθουσα του χορού, η οποία ήταν κατάμεστη από δημοσιογράφους και προσκεκλημένους.

Η σύλληψη του ενόπλου ολοκληρώθηκε με τον δράστη πεσμένο στο έδαφος, με χειροπέδες πισθάγκωνα, εικόνα που αποτυπώθηκε σε φωτογραφία και έκανε γρήγορα τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Η στιγμή που άλλαξε η ατμόσφαιρα στο δείπνο

Ο πρόεδρος περιέγραψε και τη στιγμή κατά την οποία αντιλήφθηκαν ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή, κατά τη διάρκεια ψυχαγωγικού προγράμματος στο δείπνο.

Όπως είπε, εκείνη την ώρα ένας καλλιτέχνης επιχειρούσε να μαντέψει το όνομα του αγέννητου παιδιού της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Καθώς η κατάσταση κλιμακωνόταν, τόσο ο ίδιος όσο και η Μελάνια Τραμπ άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα των γεγονότων.

Σε ερώτηση αν η Πρώτη Κυρία φοβήθηκε, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να πω, γιατί στους ανθρώπους δεν αρέσει να λέγεται ότι φοβήθηκαν, αλλά ποιος δεν θα φοβόταν σε μια τέτοια κατάσταση;».

Πρόσθεσε ότι «κατάλαβε εγκαίρως πως επρόκειτο περισσότερο για σφαίρα παρά για δίσκο», αναφερόμενος στους ήχους που ακούστηκαν.

«Φαινόταν πολύ αναστατωμένη με αυτό που συνέβη», είπε.