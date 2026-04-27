Μπαράκ Ομπάμα για την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Μπαράκ Ομπάμα
Φωτογραφία: AP

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε χθες Κυριακή την επίθεση της προηγουμένης στην Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρέθετε η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου, με παρόντα τον διάδοχό του και νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Μολονότι δεν γνωρίζουμε ακόμη τις λεπτομέρειες για τα κίνητρα πίσω από τα πυρά στο δείπνο (της Ένωσης) των Ανταποκριτών Λευκού Οίκου, επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», ανέφερε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017) μέσω X.

Εξέφρασε επίσης την ανακούφιση του που «ο πράκτορας ο οποίος τραυματίστηκε θα γίνει καλά», χωρίς πάντως να αναφερθεί ονομαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ.

Anne Hathaway: Το εκλεπτυσμένο mani pedi στο ζουμερό κόκκινο που έχει γίνει η απόλυτη νέα τάση

7 τρόποι να αντιμετωπίσετε έναν ναρκισσιστή που μιλάει ακατάπαυστα

Ανοιξιάτικος ο καιρός τη Δευτέρα, πού θα βρέξει – Αναλυτική πρόγνωση

Συντάξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: Γιατί παραμένει το χάσμα – Οι 5 αιτίες πίσω από τη μεγάλη διαφορά

Έπειτα από 6 δεκαετίες ένα φάρμακο εξακολουθεί να βρίσκει νέες εφαρμογές στην ιατρική

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:13 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Λίβανος: Δεκατέσσερις νεκροί, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, σε ισραηλινές επιθέσεις στον νότο

Οι ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο σκότωσαν την Κυριακή 26/4 14 ανθρώπους, συμπεριλαμβαν...
23:58 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Αναποκριτές που ήταν στο δείπνο του Τραμπ αναφέρουν σοβαρά κενά ασφαλείας – Έφτασε μια ανάσα από την αίθουσα χορού ο δράστης

Ανταποκριτές ξένων μέσων που βρέθηκαν στο δείπνο που παραχωρούσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρονται...
23:25 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Τραμπ για την επίθεση στην Ουάσιγκτον: «Αποτρόπαια ενέργεια κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας του Τύπου»

O πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των...
22:49 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Τραμπ: Μιλάω με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι – Tο μίσος μεταξύ τους είναι γελοίο και τρελό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι κάνει «καλές συζητήσεις»  και με τον Βλ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς