Λίβανος: Δεκατέσσερις νεκροί, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, σε ισραηλινές επιθέσεις στον νότο

Οι ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο σκότωσαν την Κυριακή 26/4 14 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών και δύο γυναικών, παρά την πρόσφατη παράταση της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με μια ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας, την οποία επικαλέστηκαν τα λιβανέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων τριών γυναικών.

Το Ισραήλ, το οποίο ανέφερε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ότι μπορεί να δράσει ενάντια σε «σχεδιαζόμενες, επικείμενες ή συνεχιζόμενες επιθέσεις».

«Αυτό σημαίνει ελευθερία δράσης όχι μόνο για την αντιμετώπιση επιθέσεων… αλλά και για την πρόληψη άμεσων απειλών, ακόμη και αναδυόμενων απειλών», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.