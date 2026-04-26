Βασιλιάς Κάρολος: Κανονικά η επίσκεψη στις ΗΠΑ παρά την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Βασιλιάς Κάρολος

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι το τετραήμερο ταξίδι του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθεί κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί, παρά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου παρευρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Έπειτα από συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της ημέρας, και ενεργώντας κατόπιν συμβουλής της κυβέρνησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η κρατική επίσκεψη των μεγαλειοτήτων τους θα προχωρήσει όπως είχε προγραμματιστεί», δήλωσε εκπρόσωπος των Ανακτόρων.

«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι εξαιρετικά ευγνώμονες σε όλους εκείνους που εργάστηκαν εντατικά για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει ως έχει, και ανυπομονούν για την έναρξη της επίσκεψης αύριο», πρόσθεσε.

Tραμπ: Ανυπομονούμε για την επίσκεψη του Βασιλιά Καρολου

Nωρίτερα, ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Foxnews ότι η επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί κανονικά αυτή την εβδομάδα παρά την επίθεση.

«Κατ’ αρχάς, ο Βασιλιάς Κάρολος έρχεται και είναι σπουδαίος τύπος. Ανυπομονούμε. Είναι πραγματικά φανταστικός άνθρωπος. Και ένας τρομερός εκπρόσωπος. Και είναι γενναίος», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη μάχη του Βασιλιά με τον καρκίνο.

«Έχει ένα πρόβλημα με την υγεία του, όπως ξέρετε, ένα πολύ καλά τεκμηριωμένο πρόβλημα, και είναι εκπληκτικός. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ γενναίος. Και είναι φίλος μου εδώ και πολύ καιρό. Έρχεται, λοιπόν, και θα περάσουμε υπέροχα. Αντιπροσωπεύει το έθνος του όπως κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει», κατέληξε ο πρόεδρος.

 

