Τραμπ: Μιλάω με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι – Tο μίσος μεταξύ τους είναι γελοίο και τρελό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι κάνει «καλές συζητήσεις» και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς στοχεύει στην επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Εργαζόμαστε για την κατάσταση στη Ρωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο Fox News.

Ο Τραμπ είπε ότι δεν θέλει να αποκαλύψει πότε είχε μιλήσει τελευταία φορά με τον Πούτιν. «Κάνω συζητήσεις μαζί του, και κάνω συζητήσεις με τον πρόεδρο Ζελένσκι, και καλές συζητήσεις», τόνισε χωρίς να διευκρινίσει πότε έγιναν οι τηλεφωνικές συνομιλίες αυτές.

«Το μίσος μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι είναι γελοίο. Είναι τρελό. Και το μίσος είναι κακό πράγμα. Το μίσος είναι κακό πράγμα όταν προσπαθείς να διευθετήσεις κάτι, αλλά θα γίνει», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος έχει δεσμευτεί ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, με την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα.