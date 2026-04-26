Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας – «Θα υπερασπιστούμε το έδαφος και τον λαό μας»

Enikos Newsroom

Διεθνή Νέα

Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι θα συνεχίσει να απαντά στις “παραβιάσεις” της εκεχειρίας από το Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες το φιλοϊρανικό κίνημα θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ τόνισε ότι οι επιθέσεις της κατά των ισραηλινών στόχων στον Λίβανο και στο Ισραήλ ήταν μια «μόνιμη απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τον εχθρό ήδη από την πρώτη ημέρα της ανακοίνωσης της προσωρινής εκεχειρίας».

Οι παραβιάσεις αυτές «θα βρουν απέναντί τους την απάντηση και την αντίσταση» της Χεζμπολάχ που είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της και τον λαό της», προσθέτει σε ανακοίνωση.

Anne Hathaway: Το εκλεπτυσμένο mani pedi στο ζουμερό κόκκινο που έχει γίνει η απόλυτη νέα τάση

7 τρόποι να αντιμετωπίσετε έναν ναρκισσιστή που μιλάει ακατάπαυστα

Γάμοι: Η Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς για destination weddings – Στο επίκεντρο η Αθηναϊκή Ριβιέρα

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της πλατφόρμας – Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Claude AI: 5 κρυφές ρυθμίσεις που οι περισσότεροι χρήστες αγνοούν εντελώς

Apple: Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο «Clean Up»  για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητα πρόσωπα και αντικείμενα από τις φωτογρα...
περισσότερα
20:16 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα – «Αν θέλουν, ας μας τηλεφωνήσουν»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διευκρινίσεις το πρωί της Κυριακής σχετικά με την απόφ...
19:54 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

«Φιλικός ομοσπονδιακός δολοφόνος»: Τι έγραφε το μανιφέστο του δράστη κατά του Τραμπ – Το έστειλε στην οικογένειά του λίγα λεπτά πριν από την επίθεση

Ο ένοπλος Κόουλ Τόμας Άλεν έστειλε ένα μανιφέστο κατά του Ντόναλντ Τραμπ στα μέλη της οικογένε...
19:13 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Αποκάλυψε ότι ο δράστης είχε γράψει ένα αντιχριστιανικό μανιφέστο – «Μισεί τους χριστιανούς, είναι πολύ προβληματικός τύπος»

Συνέντευξη για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκ...
18:56 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Εκπρόσωπος Λευκού Οίκου: «Ένας τρελός προσπάθησε να δολοφονήσει τον Τραμπ»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κάρολαϊν Λέβιτ, προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής ...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς