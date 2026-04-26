Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας – «Θα υπερασπιστούμε το έδαφος και τον λαό μας»

Η Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι θα συνεχίσει να απαντά στις “παραβιάσεις” της εκεχειρίας από το Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες το φιλοϊρανικό κίνημα θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ τόνισε ότι οι επιθέσεις της κατά των ισραηλινών στόχων στον Λίβανο και στο Ισραήλ ήταν μια «μόνιμη απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τον εχθρό ήδη από την πρώτη ημέρα της ανακοίνωσης της προσωρινής εκεχειρίας».

Οι παραβιάσεις αυτές «θα βρουν απέναντί τους την απάντηση και την αντίσταση» της Χεζμπολάχ που είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της και τον λαό της», προσθέτει σε ανακοίνωση.