Νετανιάχου: Η Χεζμπολάχ «καταργεί» την εκεχειρία με τον Λίβανο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ενέργειες της Χεζμπολάχ απειλούν την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, καθώς δεσμεύεται να στοχεύσει «σθεναρά» την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

«Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι παραβιάσεις της Χεζμπολάχ, στην πράξη, διαλύουν την κατάπαυση του πυρός», ανέφερε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Βάσει των όρων της εκεχειρίας, η οποία παρατάθηκε την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να απαντά σε απειλές από την Χεζμπολάχ, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Times of Israel.

«Αυτό σημαίνει ελευθερία κινήσεων όχι μόνο για την ανταπόδοση επιθέσεων, κάτι που είναι προφανές, αλλά και για την πρόληψη άμεσων απειλών, ακόμη και αναδυόμενων απειλών», τόνισε.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ θα εξετάσει το αίτημα Νετανιάχου για απονομή χάριτος αφού εξαντληθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας ομολογίας ενοχής

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ισραήλ ότι θα εξετάσει το αίτημα χάρης του Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πολύχρονη δίκη του με κατηγορίες διαφθοράς μόνο αφού εξαντληθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη δικαστικού συμβιβασμού, δίνοντας το σήμα ότι δεν πρόκειται να ληφθεί απόφαση σύντομα.

Οι νομικές περιπέτειες του Νετανιάχου, οι οποίες ξεκίνησαν με έρευνες πριν από περίπου μια δεκαετία, έχουν πολώσει τους Ισραηλινούς και έχουν κλονίσει την εγχώρια πολιτική σκηνή μέσα από πέντε εκλογικές αναμετρήσεις από το 2019, έτος της απαγγελίας κατηγοριών, έως το 2022. Η επόμενη εκλογική διαδικασία είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Οκτωβρίου του 2026.

Ο Νετανιάχου αρνείται τις κατηγορίες για παθητική και ενεργητική δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε επίσης σήμερα ότι μία συμφωνία ομολογίας ενοχής είναι η καλύτερη λύση στην περίπτωση Νετανιάχου. «Ο Πρόεδρος πιστεύει κατά συνέπεια ότι, πριν εξετάσει το αίτημα απονομής χάριτος καθαυτό, πρέπει να εξαντληθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των διαδίκων, εκτός της δικαστικής αίθουσας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της προεδρίας.

Το δημοσίευμα των NY Times

Η ανακοίνωση εκδόθηκε έπειτα από δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος σχεδιάζει να εκκινήσει διαμεσολάβηση για συμφωνία ομολογίας ενοχής, αναβάλλοντας προς το παρόν κάθε απόφαση για το αίτημα χορήγησης χάριτος.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής προεδρίας απέφυγε να σχολιάσει την ανακοίνωση, ενώ το γραφείο του Νετανιάχου δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό. Το αίτημα του Νετανιάχου κατατέθηκε τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκαιο, ο πρόεδρος έχει το προνόμιο χορήγησης χάριτος σε καταδικασθέντες. Αλλά δεν υπάρχει προηγούμενο χορήγησης προεδρικής χάριτος μεσούσης της δίκης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον ισραηλινό πρόεδρο να απονείμει χάρι στον Νετανιάχου αρκετές φορές, την τελευταία τον Μάρτιο, κατά την διάρκεια της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν.

Πηγή: Reuters/ Times of Israel