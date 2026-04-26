Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα – «Αν θέλουν, ας μας τηλεφωνήσουν»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διευκρινίσεις το πρωί της Κυριακής σχετικά με την απόφασή του να ακυρώσει το προγραμματισμένο ταξίδι των απεσταλμένων του στο Πακιστάν, δηλώνοντας επίσης ότι οι ιρανικές αρχές «μπορούν να τηλεφωνήσουν» αν θέλουν να συνομιλήσουν.

«Μέχρι να φτάσουν εκεί, χρειάζονται ώρες και ώρες και ώρες πτήσης», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News σε τηλεοπτική τηλεφωνική συνέντευξη. «Είπα: “Δεν θα το κάνουμε πια αυτό. Εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά”. Αν θέλουν να μιλήσουν, μπορούν να έρθουν σε εμάς ή μπορούν να μας τηλεφωνήσουν».

Η αμερικανική αντιπροσωπεία επρόκειτο να έχει ως επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα βρισκόταν σε ετοιμότητα για να ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ σε περίπτωση που οι συνομιλίες σημείωναν πρόοδο.

«Ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει πολύ σύντομα»

Το γεγονός ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία απείχε τουλάχιστον 17 ώρες με το αεροπλάνο, ωστόσο, αποτελούσε εμπόδιο, καθώς οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα ήταν απίθανο να προσγειωθούν στο Ισλαμαμπάντ πριν από την αναχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας, κάτι που ο Τραμπ αναγνώρισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Fox.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς του ότι ο πόλεμος θα μπορούσε «να τελειώσει πολύ σύντομα», λέγοντας ότι οι ΗΠΑ κερδίσουν.