Ικαρία: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δύσβατο σημείο

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής άνδρας από δύσβατο σημείο στις Ράχες της Ικαρίας.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν επτά πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού και Διάσωσης).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ikariaki.gr, πρόκειται για έναν Γάλλο τουρίστα.