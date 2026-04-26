Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Αλεξάνδρα απαγάγει το παιδί του Στράτου

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Καταιγιστικές αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», Δευτέρα και Τρίτη στις 23:30 στον Alpha.

Η Αλεξάνδρα στήνει , µε την βοήθεια του Στελάρα , την απαγωγή του παιδιού του Στράτου, αλλά δεν προλαβαίνει να χαρεί την επιτυχία της αφού ο Γιάμαρης την προφυλακίζει για το φόνο του ανιψιού της Καίτης.

Ο Βούλγαρης απειλεί θεούς και δαίμονες και φέρνει Γαλήνη και Ορέστη στα όριά τους. Λένα και Αντρέας έρχονται κοντά , µε τον Αντρέα να της υπόσχεται πως θα κάνει τα πάντα για να την βοηθήσει να πάρει πίσω το παιδί της.

 Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 , στις 23:30

Επεισόδιο 49

Η Αλεξάνδρα στήνει µε την βοήθεια του Στελάρα την απαγωγή του παιδιού του Στράτου. Η Βούλα αντιδράει όταν η Άντζελα φέρνει την Ασηµίνα να την εξετάσει για εγκυμοσύνη, ενώ ο Γιάμαρης ανοίγει την ψυχή του στην Γαλήνη προκειμένου να της εξηγήσει την αλήθεια για τη σχέση του µε τον Καπετανάκο, αλλά και τα συναισθήματα του για εκείνη.

Ο Βούλγαρης πνέει µένεα απέναντι σε όσους του βάζουν εμπόδια στην εταιρεία και η Λιάνα μαθαίνει από τον Φραντζέσκο τον τραμπουκισμό που δέχτηκε από τον Καπετανάκο.

Τέλος, ο Αντρέας και η Λένα έρχονται για πρώτη φορά κοντά, µε τον Αντρέα να της υπόσχεται πως θα κάνει τα πάντα για να την βοηθήσει να πάρει πίσω το παιδί της.

Τρίτη 28 Απριλίου 2026 , στις 23:30

Επεισόδιο 50

Ο Βούλγαρης γίνεται ανυπόφορος και φέρνει την Γαλήνη στα όριά της. Το ίδιο και τον Ορέστη που προσπαθεί να του µιλήσει για τις δουλειές τους στην εταιρεία.

Η Ξένη είναι απαρηγόρητη για την εξαφάνιση του παιδιού, ενώ η Αλεξάνδρα της συμπαραστέκεται, έχοντας αφήσει το παιδί µε τη Ματίνα. Ο Λάζαρος φεύγει για το νησί και η Ξένη παίρνει τις αποφάσεις της.

Η Αλεξάνδρα, μετά τη σύλληψή της από τον Γιάμαρη για το φόνο του ανιψιού της Καίτης, κρίνεται προφυλακιστέα.

Ο Καπετανάκος απειλεί θεούς και δαίμονες, αλλά ο Στελάρας είναι αυτός που περνάει σε πράξεις. Κι ενώ η Αλεξάνδρα βρίσκεται στο κελί, κάποιος εισβάλει στα γραφεία της εταιρείας του Βούλγαρη.

