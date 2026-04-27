Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν βοήθησε η αντίδραση μου» τους πράκτορες κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ενδέχεται να καθυστέρησε την αρχική αντίδραση των πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσινγκτον, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον δράστη και τα κίνητρα της επίθεσης.

Σε απόσπασμα συνέντευξής του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η στάση του ίσως επηρέασε την ταχύτητα αντίδρασης των πρακτόρων.

«Αυτό που συνέβη ήταν ότι ίσως έφταιγα λίγο εγώ. Ήθελα να δω τι συνέβαινε και δεν το έκανα τόσο εύκολο για αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

President Trump said he “wasn’t making it that easy” for the Secret Service as it responded when shots rang out at the White House Correspondents’ Dinner, because he wanted to see what was going on. @NorahODonnell‘s interview with the President, tonight on 60 Minutes. pic.twitter.com/Us7RqmMqg2 — 60 Minutes (@60Minutes) April 26, 2026

Όπως πρόσθεσε, αρχικά δεν ήταν σαφές τι συνέβαινε, καθώς «αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως επρόκειτο για σοβαρό πρόβλημα… διαφορετικό από τους συνηθισμένους θορύβους μιας αίθουσας εκδηλώσεων».

«Ήμουν περιτριγυρισμένος από εξαιρετικούς ανθρώπους και πιθανόν τους έκανα να κινηθούν λίγο πιο αργά», είπε, συμπληρώνοντας ότι τους είπε: «Περιμένετε ένα λεπτό, αφήστε με να δω τι γίνεται».

Όταν τελικά οι πράκτορες τον απομάκρυναν από το τραπέζι, του ζήτησαν να πέσει στο πάτωμα. «Έπεσα κάτω και η Πρώτη Κυρία έκανε το ίδιο», ανέφερε στη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ.

Σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο το βράδυ, ο κ. Τραμπ επαίνεσε τις αρχές επιβολής του νόμου, ενώ ερωτηθείς αν ανησυχεί για τις απειλές κατά της ζωής του, ο κ. Τραμπ απάντησε: «Είναι ένα επικίνδυνο επάγγελμα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι «πάλεψε σκληρά» για να συνεχιστεί η εκδήλωση μετά τους πυροβολισμούς, αλλά οι αρχές επιμένουν στο αντίθετο. Συμπλήρωσε, ότι ήθελε το δείπνο να επαναπρογραμματιστεί εντός των επόμενων 30 ημερών.