Κακοκαιρία «Adel»: Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το Κερατσίνι – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Ισχυρή καταιγίδα ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Αττική, προκαλώντας έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές. Η βροχή ήταν πυκνή, ενώ σε ορισμένα σημεία σημειώθηκαν χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμων, που δυσκόλεψαν την κυκλοφορία και δημιούργησαν πρόσκαιρα προβλήματα.

Λίγη ώρα αργότερα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με το βαρομετρικό χαμηλό Adel μετατοπίστηκαν ανατολικότερα, πλήττοντας τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι περιοχές αυτές αντιμετώπισαν συνεχείς βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, σε συνέχεια της κακοκαιρίας που ήδη επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε στο Κερατσίνι, με τους δρόμους να ασπρίζουν μέσα σε λίγα λεπτά από το μέγεθος και την πυκνότητα του χαλαζιού.