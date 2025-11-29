Κακοκαιρία «Adel»: Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το Κερατσίνι – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Ερμίνα Παπαδήμα

κοινωνία

Αττική, Αθήνα, Βροχή, καταιγίδα, καιρός

Ισχυρή καταιγίδα ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Αττική, προκαλώντας έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές. Η βροχή ήταν πυκνή, ενώ σε ορισμένα σημεία σημειώθηκαν χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμων, που δυσκόλεψαν την κυκλοφορία και δημιούργησαν πρόσκαιρα προβλήματα.

Λίγη ώρα αργότερα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με το βαρομετρικό χαμηλό Adel μετατοπίστηκαν ανατολικότερα, πλήττοντας τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι περιοχές αυτές αντιμετώπισαν συνεχείς βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, σε συνέχεια της κακοκαιρίας που ήδη επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε στο Κερατσίνι, με τους δρόμους να ασπρίζουν μέσα σε λίγα λεπτά από το μέγεθος και την πυκνότητα του χαλαζιού.

01:15 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Φθιώτιδα: Πυκνό χιόνι στο δάσος της Οξυάς – Δείτε βίντεο

Το πρώτο πραγματικό χιόνι του φετινού χειμώνα έκανε την εμφάνισή του στα ορεινά, ντύνοντας στα...
00:06 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Adel»: Ισχυρή καταιγίδα χτύπησε την Αττική – Δυνατός αέρας και χαλάζι σε πολλές περιοχές

Ξαφνική και έντονη καταιγίδα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αττική, με τη βροχόπτω...
23:15 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Καταδικάστηκαν 2 άνδρες για τον ομαδικό βιασμό τουρίστριας στη Ρόδο 

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου κατηγορούμενοι για βιασμό, που έγινε από δύ...
22:47 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: «Δεν έχει νοσηλευτεί ποτέ» λέει η κόρη του θύματος για την 46χρονη δολοφόνο – Οι στιγμές λίγο πριν ξεψυχήσει η ηλικιωμένη και τα νέα ντοκουμέντα

Κενά μνήμης επικαλέστηκε απολογούμενη στον ανακριτή η 46χρονη που κατηγορείται ότι δολοφόνησε ...
