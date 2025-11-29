Κακοκαιρία «Adel»: Ισχυρή καταιγίδα χτύπησε την Αττική – Δυνατός αέρας και χαλάζι σε πολλές περιοχές

Ξαφνική και έντονη καταιγίδα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αττική, με τη βροχόπτωση να είναι ισχυρή και να συνοδεύεται από δυνατούς ανέμους και χαλαζόπτωση σε αρκετές περιοχές. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τα νότια προάστια, επεκτάθηκε γρήγορα προς τα δυτικά και τα βόρεια, ενώ έφτασε μέχρι και το κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας αναστάτωση και μικροπροβλήματα σε πολλές περιοχές.

Η νέα αυτή καταιγίδα ήρθε λίγες ώρες μετά την πρωινή, η οποία είχε ήδη δημιουργήσει δυσκολίες στο λεκανοπέδιο, επιβεβαιώνοντας ότι η κακοκαιρία Adel δεν έχει ακόμη τελειώσει. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, ο καιρός θα παραμείνει άστατος και βροχερός τόσο το Σάββατο (29 Νοεμβρίου) όσο και την Κυριακή (30 Νοεμβρίου), με επίκεντρο πολλές περιοχές της χώρας.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας Adel, κινούμενο ανατολικότερα, θα επηρεάσει το Σάββατο την ανατολική νησιωτική χώρα. Από τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο μέχρι και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες κατά διαστήματα, κυρίως έως το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει αυξημένη συννεφιά, με ασθενείς βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Κρήτη και τη Θράκη, ωστόσο από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η κακοκαιρία σταδιακά θα αποδυναμωθεί, οι βροχές θα περιοριστούν και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση προς το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με το μεσημέρι να κυμαίνεται κοντά στους 15-16 βαθμούς στα ηπειρωτικά, 18 βαθμούς στα ανατολικά και έως 20 βαθμούς Κελσίου στο νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6, ενώ στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, πριν στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς, με μικρή εξασθένηση προς το βράδυ.

