Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Κάθε καινούργια ζωή, έχει μεγαλύτερη σημασία από τη δική μου»

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Xαμογέλα και πάλι», όπου παραδέχτηκε πως νιώθει άβολα με αφιερωματικά βίντεο και ότι ασχολείται αρκετά με τον εαυτό του. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη μετατόπιση του κέντρου της προσοχής του στον γιο του και στις ενοχές που νιώθει ως γονιός.

«Όταν λέω ότι γίνεται το κέντρο το παιδί, δεν εννοώ ότι το αντιλαμβάνεσαι, ούτε ότι το επιτρέπεις, ούτε ότι το κάνεις εσύ. Γίνεται αυτόματα και εσύ πια, είσαι υπόλογος σε αυτό, είτε μπεις στην περιπέτεια να είναι το κέντρο το παιδί, είτε όχι, είτε του δώσεις χώρο, είτε όχι, αυτό είναι το κέντρο. Δεν εννοώ το κέντρο της προσοχής, γιατί και αυτό, το να είναι τα παιδιά το κέντρο της προσοχής πρόβλημα είναι, εννοώ ότι σίγουρα υπάρχει κάποιος άλλος που έχει μεγαλύτερη σημασία πλέον. Η καινούργια ζωή. Κάθε καινούργια ζωή, έχει μεγαλύτερη σημασία από τη δική μου» ανέφερε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Είμαι γεμάτος παράπονα, οπότε ας μην ασχοληθούμε με αυτό. Ο γιος μου δεν ξέρω τι παράπονα θα έχει από εμένα. Είμαι γεμάτος με ενοχές, τις οποίες διαχειρίζομαι, τους επιτρέπω να αναδυθούν και να συνομιλήσω μαζί τους, να καταλάβω για ποιo λόγο τις έχω και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να τις αποβάλλω. Δεν είναι χρήσιμο πράγμα οι ενοχές. Εκτός αν έχεις κάνει κάτι πραγματικά κακό που εκεί είναι μια ένδειξη τουλάχιστον ενσυναίσθησης» πρόσθεσε ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.