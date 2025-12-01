Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα σε Νίκαια, Μάλγαρα και Ε65 – «Θα μείνουμε εδώ μέχρι να γίνουν δεκτά τα αιτήματά μας»

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, που έχουν στήσει μπλόκα σε τρία σημεία όπου και αναμένεται να διανυκτερεύσουν το βράδυ της Δευτέρας (1/12), ζητώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Συγκεκριμένα, από την Κυριακή (30/11) παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, ενώ αγρότες έστησαν αιφνιδιαστικά μπλόκο και στα διόδια των Μαλγάρων, με το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα να παραμένει κλειστό.

Κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν οι αγρότες και σε Ημαθία, Ευζώνους, Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης και στα σύνορα στη Δοϊράνη.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν από τα μπλόκα, αν δεν πάρουν πειστικές απαντήσεις για την καθυστέρηση των ενισχύσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές παραγωγού. «Σκοπεύουμε να μείνουμε εδώ μέχρι να γίνουν δεκτά τα αιτήματά μας», είπε αγρότης στην ΕΡΤ.

Κλιμάκωση με ενίσχυση των μπλόκων αποφάσισαν οι αγρότες στη Νίκαια

Σε συνέλευση που πραγματοποίησαν οι αγρότες το απόγευμα της Δευτέρας (1/12) στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να κλιμακώσουν τον αγώνα και να ενισχύσουν καθημερινά την παρουσία τους. Στόχος τους, όπως δήλωσαν, είναι να ξεπεραστεί ο αριθμός των 1.000 τρακτέρ στο σημείο.

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, από την Τρίτη αναμένονται και νέες αφίξεις τρακτέρ και από άλλα χωριά της Λάρισας αλλά και από τη Μαγνησία, ενώ στο σημείο θα μεταβούν και κτηνοτρόφοι.

Αποφασίστηκε, παράλληλα, ο στενότερος συντονισμός με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα και η συγκρότηση ομάδων περιφρούρησης. Οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση».

Στο μπλόκο βρέθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Θα σας στηρίξω στον αγώνα σας για το κόστος παραγωγής. Δεν κάνετε τον αγώνα για το ένα χιλιάρικο του Daniel. Έχετε πολύ σοβαρότερα προβλήματα, γι’ αυτό είμαι εδώ. Χθες έγινε μια συμπλοκή και δεν το ήξερα, ούτε φανταζόμουν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Την επόμενη φορά που θα γίνει τέτοια κινητοποίηση εγώ θα είμαι μπροστά να χτυπήσουν πρώτα εμένα και μετά εσάς. Σας αρκεί αυτό το πράγμα; Το θεωρώ πολύ άσχημο ανθρώπους που έχουν πάρει χρήματα παρατύπως και τους ξέρουμε όλοι, τους βλέπουμε στην Βουλή, και στις εκπομπές, να τους έχουν στα ώπα ώπα και εσάς που δίνεται τον αγώνα σας χτυπούν» δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Παράλληλα, υπήρξε κάλεσμα προς τους αγρότες να βρεθούν την προσεχή Πέμπτη έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας όπου θα οδηγηθούν δύο συνάδελφοί τους, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της Κυριακής. Οι δύο εκ των τριών Λαρισαίων αγροτών, που συνελήφθησαν στον κόμβο της Νίκαιας, έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών παραμένουν η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και η ανάγκη για έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων.

Μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα

Εν τω μεταξύ, με μια αιφνιδιαστική κίνηση, ομάδα αγροτών πέρασε μέσα από τα χωράφια, κατάφερε να φτάσει στα διόδια Μαλγάρων και να κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Δευτέρας (1/12).

Στο ρεύμα προς την Θεσσαλονίκη πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν, ενώ δημιουργήθηκε μια λωρίδα κυκλοφορίας για να μπορέσουν να περάσουν τα οχήματα αλλά δεν αποφεύχθηκε η ένταση, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αγρότες άνοιξαν στη συνέχεια το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Αντίθετα, κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με εκτροπή από την έξοδο για Ευζώνους.

Στο σημείο βρίσκονται περίπου 170 τρακτέρ. Οι αγρότες θα παραμείνουν στο σημείο τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Τρίτης, όταν και θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Περισσότερα από 1.500 τα τρακτέρ στην Καρδίτσα

Μεγάλο και εξαιρετικά οργανωμένο είναι το μπλόκο των αγροτών από την Καρδίτσα, καθώς από την Κυριακή άρχισαν να τοποθετούνται σκηνές και καθίσματα, με τους συμμετέχοντας να δείχνουν πως είναι έτοιμοι από καιρό γι’ αυτή τη διαμαρτυρία.

Το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς με νέα τρακτέρ, με αποτέλεσμα να ξεπερνούν τα 1.500 και με προοπτική αύξησης του αριθμού τους.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, έως ότου ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους, ενώ την Τρίτη θα πραγματοποιήσουν και νέες συσκέψεις.

Την Τρίτη, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας θα πραγματοποιήσει ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους όλων των αγροτικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, προκειμένου να καθοριστεί η δράση τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65.

Επίσης, την ερχόμενη Πέμπτη, αντιπροσωπεία των αγροτών της Καρδίτσας θα μεταβεί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, προκειμένου να συμπαρασταθεί στους αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Κινητοποίηση και στο τελωνείο των Ευζώνων

Στο τελωνείο των Ευζώνων, στον συνοριακό σταθμό Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, ο δρόμος είναι αποκλεισμένος από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Παιονίας. Ο αποκλεισμός είναι καθολικός και προς τις δύο κατευθύνσεις και για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι. Χ..

Περισσότερα από 150 είναι τα τρακτέρ που έχουν φτάσει στο σημείο, σταδιακά και μέσα από χωράφια, σπάζοντας τα μπλόκα της αστυνομίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αγρότες είχαν αποκλείσει το τελωνείο από τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας και αναμενόταν να αποχωρήσουν στις 22:30.

Σημειώνεται ότι στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, οι αγρότες θα επιστρέψουν στο σημείο με σκοπό να αποκλείσουν εκ νέου το τελωνείο των Ευζώνων, πάντα σε συνεννόηση με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων.

«Έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Βασίλης Σύγκος, σημειώνοντας πως δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση από τις γενικές συνελεύσεις ως προς τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Έκλεισε και η Εγνατία Οδός

Το βράδυ της Δευτέρας, αγρότες της Ροδόπης έκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Σέρρες: Μπλόκο στον Προμαχώνα το μεσημέρι της Τετάρτης

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, που συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση το βράδυ της Δευτέρας, σε μια ασφυκτικά κατάμεστη από κόσμο αίθουσα ξενοδοχείου στην περιοχή του Λευκώνα, εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να στήσουν μπλόκο στον Προμαχώνα την Τετάρτη.

Τη Γενική Συνέλευση πραγματοποίησαν ο Πανσερραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος, ο νέος Κτηνοτροφικός σύλλογος Αιγοπροβάτων, ο σύλλογος Μελισσοκόμων Νομού Σερρών, ο Πανελλαδικός Αγροτικός Σύλλογος Καλλιεργητών Ενεργειακών Φυτών και οι αδέσμευτοι αγρότες.

«Πρέπει να πλημμυρίσει ο Νομός με τρακτέρ. Εμείς στις Σέρρες επί χρόνια κρατούσαμε τον Προμαχώνα. Θα το κάνουμε και φέτος και θα είναι δυνατό το μπλόκο. Η πρόταση μας είναι να συγκεντρωθούν τα τρακτέρ το μεσημέρι της Τετάρτης στις 12:00 στη διασταύρωση του Σιδηροκάστρου στον κόμβο του Λευκώνα με προορισμό τον Προμαχώνα. Αντίπαλος μας είναι η κυβέρνηση. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για τον πρωτογενή τομέα.

Ζητάμε από τους βουλευτές και τις αρχές του τόπου να πιέσουν την κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα μας. Ζητάμε από τον στρατηγό της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη και τον ταξίαρχο Σερρών να μας αφήσουν να πάμε στον Προμαχώνα. Εκεί θα γίνει ο αγώνας μας», είπε ο Γιάννης Τουρτούρας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων ζήτησαν από τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν στον αγώνα και όπως είπαν αυτή τη φορά το μπλόκο θα είναι δυνατό.

Οι δήμαρχοι Εμμανουήλ Παππά και Ηράκλειας Δημήτρης Νότας και Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης απηύθυναν χαιρετισμό, τόνισαν ότι στηρίζουν τον αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων ενώ ο δεύτερος τόνισε ότι 35 χρόνια που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση πρώτη φορά είδε σε συνέλευση τόσο μεγάλο αριθμό αγροτών.

Συμβολικός αποκλεισμός στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ της Δευτέρας και για μία ώρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων.

Διατεθειμένοι να κατασκηνώσουν στις Εθνικές Οδούς για τις γιορτές

Διατεθειμένοι να κατασκηνώσουν στις Εθνικές Οδούς και να μείνουν εκεί ακόμη και τις γιορτές δηλώνουν στον ΑΝΤ1, αγρότες και κτηνοτρόφοι.

«Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές λύσεις για να γυρίσουμε στα σπίτια μας» τόνισε σε δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κώστας Τζέλλας.

Το μπλόκο των αγροτών στον Ε-65 έχει περισσότερα από 1.500 τρακτέρ, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Μάλιστα οι αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας είναι αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν και ήδη στήνουν σκηνές για τις γιορτές.

«Ρεβεγιόν εδώ θα κάνουμε. Τα Χριστούγεννα είναι κοντά, θα τα βγάλουμε εδώ σίγουρα, μπορεί και Πρωτοχρονιά. Μέχρι να αρχίσουν οι δουλειές μας εδώ θα είμαστε, όπως και όταν αρχίσουν οι δουλειές, πάλι εδώ θα είμαστε» διαμηνύουν χαρακτηριστικά.

Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα – Σκοπεύουν να αποκλείσουν και λιμάνια

Στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Νέα μπλόκα έχουν προγραμματιστεί να σχηματιστούν σήμερα σε Θήβα και Λιβαδειά και μεθαύριο στην Καστοριά και στις Σέρρες.

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αγρότες της Μαγνησίας αναμένεται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, αλλά και άλλα λιμάνια της χώρας ακόμη και τελωνεία.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων», ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Την ίδια ώρα απευθύνει κάλεσμα προς τους Αγροτικούς και Κτηνοτροφικούς Συλλόγους του βορείου τμήματος του νομού Έβρου, της Κομοτηνής και Ξάνθης «να βοηθήσουν στην υλοποίηση της διαμαρτυρίας».

Τα αιτήματα των αγροτών

Λύσεις στα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον πρωτογενή τομέα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές διάθεσης αλλά και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων είναι τα βασικά αιτήματα των αγροτών.

«Τα κύρια αιτήματα που έχουμε ως κορωνίδα και βγαίνουν στις κινητοποιήσεις είναι το πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής, τεράστιο κόστος στην ενέργεια για να μπορέσουμε να παράγουμε, εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων μας, φεύγουν πάρα πολύ φθηνά από το χωράφι και τα καταναλώνουμε εμείς ταυτόχρονα από τα σούπερ μάρκετ σε πολύ ακριβές τιμές» ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio για τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε πορεία κλιμάκωσης από χθες.

«Υπάρχει ένα κύκλωμα μεσαζόντων, μία αισχροκέρδεια την οποία η κυβέρνηση τόσα χρόνια δεν μπόρεσε να την ελέγξει. Φυσικά οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, βλέπετε η κλιματική αλλαγή, όπου περνάει τι συνέπειες έχει, ισοπεδώνει πραγματικά ολόκληρες εκτάσεις. Και φυσικά όλη αυτή η κοροϊδία που έχουμε υποστεί τους τελευταίους μήνες και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών που έπεφταν πάντα στο κενό», τόνισε.