Νέα πρόκληση Τούρκων ψαράδων σε ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου – Δείτε το βίντεο

  • Νέα πρόκληση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου, όπου επτά τουρκικές μηχανότρατες εισήλθαν παράνομα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.
  • Η παράνομη αλιεία, η οποία καταστρέφει τους ψαρότοπους, πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία τριών πλοίων της τουρκικής ακτοφυλακής.
  • Τα τουρκικά αλιευτικά είχαν ήδη αποχωρήσει όταν έφτασαν στο σημείο τα περιπολικά της ελληνικής ακτοφυλακής.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Οι Τούρκοι ψαράδες συνεχίζουν να αλιεύουν παράνομα στα ελληνικά ύδατα. Νέα πρόκληση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου, όπως καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Σε νέο βίντεο που μετέδωσε το Star, έχουν καταγραφεί 7 μεγάλες τουρκικές μηχανότρατες, να έχουν εισέλθει παράνομα γύρω στις 2 το μεσημέρι, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και για πολλοστή φορά να οργώνουν, να λεηλατούν και να καταστρέφουν τους ελληνικούς ψαρότοπους, με τα τεράστια εργαλεία βυθού που σέρνουν.

Η παράνομη αλιεία τους για αρκετή ώρα έχει αποτυπωθεί στη θαλάσσια περιοχή μόλις 2 με 3 μίλια από τις ελληνικές ακτές.

Αδιάψευστος μάρτυρας επίσης είναι τα στίγματα από τα ραντάρ 2 ελληνικών αλιευτικών σκαφών που βρίσκονταν στην ίδια περιοχή.

Όλα αυτά συνέβησαν όπως καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες, με τη συνοδεία 3 πλοίων της τουρκικής ακτοφυλακής, που προφανώς έκαναν τα «στραβά μάτια» στις παρανομίες τους.

Όσο για την παρουσία της ελληνικής ακτοφυλακής, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, όταν έφτασαν τα περιπολικά μας στο σημείο, τα τουρκικά αλιευτικά είχαν ήδη αποχωρήσει.

Δείτε το βίντεο:

 

