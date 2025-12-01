Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Δημήτρης Αναστασόπουλος και Ανδρέας Κουτσόλαμπρος στον β’ γύρο των εκλογών

Άννα Κανδύλη

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος θα αναμετρηθούν στον β’ γύρο των εκλογών που θα διεξαχθούν την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα 7 και 8 Δεκεμβρίου, για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αναστασόπουλος έλαβε 3015 ψήφους (ποσοστό 22,49%) και ο κ. Κουτσόλαμπρος 2526 ψήφους (ποσοστό 18,84%), στο 100% των ψήφων.

Τρίτος αναδείχθηκε ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος με 2067 ψήφους (ποσοστό 15,42%, τέταρτος ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης με 1956 ψήφους (ποσοστό 14,59%, πέμπτος ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος με 1801 ψήφους (ποσοστό 13,44%, έκτος ο Θωμάς Καμενόπουλος με 1000 ψήφους (ποσοστό 7,46%, έβδομος Αντώνης Αντανασιώτης με 567 ψήφους (ποσοστό 4,23%) και όγδοος ο Θέμης Σοφός με 473 ψήφους (ποσοστό 3,53%).

