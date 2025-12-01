Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 21χρονος που κινούνταν με κλεμμένο δίκυκλο και λήστευε ανήλικους με την απειλή μαχαιριού  

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη 21χρονος στη Νέα Σμύρνη, ο οποίος κινούμενος με κλεμμένο δίκυκλο, διέπραττε ληστείες με την απειλή μαχαιριού σε βάρος κυρίως ανηλίκων.
  • Η δράση του χρονολογείται από τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ είχε αφαιρέσει δίκυκλο στις 14 Νοεμβρίου από τη Δάφνη, με το οποίο διέπραξε ληστεία την επόμενη ημέρα.
  • Από την προανακριτική έρευνα έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή του σε τουλάχιστον 6 ακόμα περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνελήφθη 21χρονος ημεδαπός ο οποίος κινούμενος με κλεμμένο δίκυκλο χαμηλού κυβισμού, διέπραττε ληστείες με την απειλή μαχαιριού σε βάρος κυρίως ανηλίκων στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Κατά τη διερεύνηση περιστατικών ληστειών από μέλη συμμορίας, σε βάρος κυρίως ανηλίκων στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και σε όμορες περιοχές, άμεσα συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης με σκοπό την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου στην περιοχή της Νέας Σμύρνης από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, 21χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία αποτελούμενη από 2 άτομα που ενώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και ληστειών, που τελέστηκαν από πρόσωπα που διαπράττουν κλοπές και ληστείες κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο.

Την προηγούμενη ημέρα της σύλληψής του και πιο συγκεκριμένα βραδινές ώρες της Κυριακής 16 Νοεμβρίου, ο κατηγορούμενος κινούμενος στην περιοχή της Νέας Σμύρνης με δίκυκλο, το οποίο είχε αφαιρέσει την 14-11-2025 από τη Δάφνη, με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από νεαρό χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, ο 21χρονος, η δράση του οποίου χρονολογείται από τις αρχές Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, κινούμενος με κλεμμένο δίκυκλο, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και σε όμορες περιοχές, κατά μόνας ή από κοινού με έτερο άτομο, με την απειλή μαχαιριού αφαιρούσε από ανήλικα κυρίως άτομα κινητά τηλέφωνα και χρηματικά ποσά.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, προστατευτικό κράνος και ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Σημειώνεται, ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή του σε ακόμα 6 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

23:09 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Νέα πρόκληση Τούρκων ψαράδων σε ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου – Δείτε το βίντεο

Οι Τούρκοι ψαράδες συνεχίζουν να αλιεύουν παράνομα στα ελληνικά ύδατα. Νέα πρόκληση σημειώθηκε...
22:48 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Αρτέμιδα: Την Τετάρτη στον ανακριτή ο 29χρονος οδηγός για την φονική σύγκρουση – Οι πληροφορίες για τις αιματολογικές εξετάσεις, οι μαρτυρίες και το τροχαίο του 2020

Νέες πληροφορίες, μαρτυρίες και βίντεο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, για την τραγωδία που σ...
22:42 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Δημήτρης Αναστασόπουλος και Ανδρέας Κουτσόλαμπρος στον β’ γύρο των εκλογών

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος θα αναμετρηθούν στον β’ γύρο των ε...
22:12 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά: Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη προέδρου

Στην επαναληπτική ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και την Δευτέρα 8 ...
