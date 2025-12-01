Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά: Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη προέδρου

  • Η επαναληπτική ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου. Οι υποψήφιοι είναι οι κ.κ. Ηλίας Ι. Κλάππας και Πολυχρόνης Γ. Περιβολάρης.
  • Στην πρώτη ψηφοφορία, που έγινε στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου, ο Ηλίας Ι. Κλάππας έλαβε 657 ψήφους (48,38%). Ο Πολυχρόνης Γ. Περιβολάρης συγκέντρωσε 331 ψήφους (24,37%).
  • Συνολικά, από τους 2443 εγγεγραμμένους, ψήφισαν 1385 δικηγόροι, με 1358 έγκυρα ψηφοδέλτια.
κοινωνία

Στην επαναληπτική ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Η ψηφοφορία θα γίνει μεταξύ των κ.κ. Ηλία Ι. Κλάππα και Πολυχρόνη Γ. Περιβολάρη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που έγινε στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου, έχουν ως εξής:

Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά της 30/11 & 01/12/2025

Εγγεγραμμένοι: 2443
Εψήφισαν: 1385
Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 1358 (56,69%)
Άκυρα Ψηφοδέλτια: 8
Λευκά Ψηφοδέλτια: 19

Έλαβαν:

Ηλίας Ι. Κλάππας 657 ψήφους (48,38%)
(Συνδυασμός «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»)

Πολυχρόνης Γ. Περιβολάρης 331 ψήφους (24,37%)
(Συνδυασμός «ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ»)

Νικόλαος Θ. Μπιλίρης 153 ψήφους (11,27%)
(Συνδυασμός «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ»)

Γεώργιος Π. Καραμιζάρης 145 ψήφους (10,68%)
(Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ»)

Παναγιώτης Γ. Σαπουντζάκης 72 ψήφους (5,30%)
(Συνδυασμός «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ»)
«Για την ανάδειξη Προέδρου θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025 και την Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025, μεταξύ των κ.κ. Ηλία Ι. Κλάππα και Πολυχρόνη Γ. Περιβολάρη».

