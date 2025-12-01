Οι Βέλγοι τιμούν τον Μίκη Θεοδωράκη με προσκεκλημένη την Ελληνίδα ερμηνεύτρια Μπέττυ Χαρλαύτη

Η διεθνώς αναγνωρισμένη σολίστ είχε επιλεγεί από τον ίδιο τον συνθέτη για να ερμηνεύει το έργο του.

Σηματοδοτώντας την κορύφωση των παγκόσμιων αφιερωμάτων για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του εμβληματικού Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, το επετειακό “έτος Μίκη Θεοδωράκη” ρίχνει αυλαία στις Βρυξέλλες, όπου η Ελληνίδα ερμηνεύτρια Μπέττυ Χαρλαύτη, είναι η προσκεκλημένη σολίστ στο Salle Novum, εκεί που στις 12, 13 και 14 Δεκεμβρίου, θα παρουσιαστεί το μνημειώδες έργο του, “Canto General”.

Στην καρδιά της Ευρώπης, πάνω από 100 συντελεστές της βέλγικης διοργάνωσης La Badinerie, θα μοιραστούν τη σκηνή με τη διεθνώς αναγνωρισμένη ως «η φωνή του Μίκη Θεοδωράκη από τη νεότερη γενιά», η οποία είχε προσωπικά επιλεγεί από τον ίδιο τον συνθέτη για να ερμηνεύσει το έργο του, αναγνωρίζοντας τη μοναδική φωνητική της ποιότητα, την καλλιτεχνική της ευαισθησία και την ικανότητά της να μεταφέρει την ψυχή της ελληνικής μουσικής στο διεθνές κοινό.

Το όλο πόνημα διευθύνει ο αρχιμουσικός Laendi, ενώ συμμετέχει επίσης ο καταξιωμένος Βέλγος βαρύτονος Kris Belligh και ο Ελβετός ηθοποιός Romain Cinter.

Όλοι μαζί θα συμπράξουν αποτίοντας φόρο τιμής στον οικουμενικό Έλληνα, σε μια σειρά τριών συναυλιών με τίτλο “Theodorákis 100 years” όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το αριστούργημα που προέκυψε από τη συνεργασία του συνθέτη με τον νομπελίστα Χιλιανό ποιητή Pablo Neruda.

Για δεκαετίες, το αξεπέραστο Canto General στέκει στο μουσικό στερέωμα ως σύμβολο και κραυγή της ανθρωπότητας για ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη, μεταφέροντας τη φωνή των λαών και το όραμα για έναν κόσμο καλύτερο.

Ως ένα βαθύ δώρο των δημιουργών του προς όλη την ανθρωπότητα, το έργο υπερβαίνει σύνορα και ενώνει λαούς και πολιτισμούς, σε μια μουσική τελετουργία που, εκατό χρόνια μετά τη γέννηση τού συνθέτη του, παρουσιάζεται ξανά στον κατανυκτικό χώρο του Salle Novum.

Κατά τη βραδιά θα ακουστούν επίσης αποσπάσματα από τα μεγάλα έργα του Μίκη Θεοδωράκη: «Άξιον εστί», «Η Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν», «Λιποτάκτες» και «Ζορμπάς».

Η σειρά αυτών των συναυλιών στις Βρυξέλλες έρχεται σε συνέχεια των θερμών υποδοχών που έχει γνωρίσει η Μπέττυ Χαρλαύτη στις εμφανίσεις της σε Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Βέλγιο, Ελβετία, Κύπρο, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φινλανδία, Πολωνία, Τουρκία και Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή της παρουσία ως μιας από τις σημαντικότερες σύγχρονες Ελληνίδες ερμηνεύτριες.

Το Βέλγιο γίνεται, για μία ακόμη φορά, μέρος αυτού του παγκόσμιου μουσικού ταξιδιού που τιμά την κληρονομιά του Μίκη Θεοδωράκη.