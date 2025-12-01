Κροατία: Γέμισε με σκουπίδια το Ντουμπρόβνικ – Χρειάστηκαν τρεις ημέρες για να καθαρίσουν τις παραλίες

Τα σκουπίδια μιας χώρας μπορεί, στην πραγματικότητα, να είναι τα σκουπίδια μιας άλλης χώρας, έγραψαν οι New York Times, αναφέροντας ότι οι αρχές στο Ντουμπρόβνικ, στην Κροατία, δεν κατάφεραν να βρουν κανένα θησαυρό στην τεράστια ποσότητα σκουπιδιών που ξεβράστηκε αυτή την εβδομάδα στην πόλη, η οποία συχνά αναφέρεται ως το Μαργαριτάρι της Αδριατικής και συνήθως κατακλύζεται από τουρίστες. Τα σκουπίδια προέρχονταν κυρίως από την Αλβανία, ανέφερε η εφημερίδα.

Μια καταιγίδα στην Αδριατική Θάλασσα ανακάτεψε τα νερά της και τα ισχυρά ρεύματα γέμισαν με τόνους σκουπιδιών, δύο σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα: την παραλία Banje και την Παλιά Πόλη.

«Με βάση τις ετικέτες και τα υλικά που βρέθηκαν, η συντριπτική πλειονότητα των σκουπιδιών φαίνεται να προέρχεται από την Αλβανία», δήλωσε την Τετάρτη η Marija Pajic Bacic, εκπρόσωπος του Ντουμπρόβνικ.

Ο δήμαρχος του Ντουμπρόβνικ, Μάτο Φράνκοβιτς, δήλωσε ότι όλες οι υπηρεσίες της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στην καθαριότητα και των υπαλλήλων του λιμανιού, συμμετείχαν στην επιχείρηση καθαρισμού.

Οι ομάδες καθαρισμού χρειάστηκαν τρεις ημέρες για να καθαρίσουν τις παραλίες. Η κ. Bacic είπε ότι η απομάκρυνση των σκουπιδιών με φορτηγά είχε προγραμματιστεί για τις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες και ότι η ακτογραμμή θα καθαριζόταν εντελώς από τα σκουπίδια — κυρίως πλαστικά, αλλά και μέταλλα και ιατρικά απόβλητα.

Ενώ τα μέλη μιας οργάνωσης ανακύκλωσης δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να επαναχρησιμοποιήσουν ορισμένα από τα πλαστικά αντικείμενα, δεν ήταν σαφές τι θα μπορούσε να διασωθεί. Τα μέλη των συνεργείων ανακύκλωσης και καθαρισμού έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία, καθώς η Αδριατική θάλασσα ξεφορτώνει τόνους σκουπιδιών στις ακτές του Ντουμπρόβνικ εδώ και χρόνια.

Nestvarne scene kod Dubrovnika

More je nanijelo tone otpada. I dok mnogi odmah kažu da nam priroda uzvraća udarac,istina je puno jednostavnija i bolnija,priroda nam samo vraća ono što smo joj mi dali. pic.twitter.com/SvWBB2j98y — Ðetić (@KonteZanovic) November 26, 2025

Η Αδριατική Θάλασσα είναι κλειστή, εκτός από μια στενή είσοδο, στη φτέρνα της μπότας της Ιταλίας, οπότε τα προβλέψιμα ρεύματά της έχουν διευκολύνει τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης των απορριμμάτων. «Το Ντουμπρόβνικ αντιμετωπίζει πρόβλημα απορριμμάτων εδώ και δεκαετίες κατά τους χειμερινούς μήνες», δήλωσε την Τετάρτη ο τοπικός ξεναγός Ιβάν Βούκοβιτς.

Είναι κάτι περισσότερο από απλά σκουπίδια, πρόσθεσε, αναφέροντας ότι είχε δει ζώα που είχαν επιπλεύσει στις νότιες ακτές του Μλγιετ, ενός κοντινού νησιού.

Τα πλαστικά σκουπίδια είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα στο Ντουμπρόβνικ, μια πόλη 42.000 κατοίκων, η οποία υπέγραψε το 2020 μια δέσμευση για τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων. Αν και η πόλη είναι μικρή, κάθε χρόνο δέχεται 4,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από τουρίστες, οι οποίοι παράγουν πολλά πλαστικά απορρίμματα.