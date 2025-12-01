Θεαματική μείωση της εγκληματικότητας στην Κηφισιά – Τα επίσημα στοιχεία και το αποτύπωμα της νέας στρατηγικής ασφάλειας

Μια εκ βάθρων αλλαγή στο επίπεδο ασφάλειας καταγράφει η Κηφισιά το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. που παρουσιάστηκαν από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Υποστράτηγο Αθανάσιο Κάμπρα, σε πρόσφατη εκδήλωση με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Δημάρχου Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά.

Εφαλτήριο για την αποτίμηση των δράσεων της ΕΛ.ΑΣ αποτέλεσε το καινοτόμο μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν Δήμος Κηφισιάς και υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πριν από περίπου ένα χρόνο και προέβλεπε ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή, σε μία περίοδο που πρωταγωνιστούσε για περιστατικά εγκληματικών ενεργειών στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων σε παρά πολύ συχνή βάση.

Τα αναλυτικά δεδομένα που παρουσίασε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, αποτυπώνουν μια εικόνα ριζικής μεταστροφής στην εγκληματικότητα σε όλες σχεδόν τις βασικές κατηγορίες αδικημάτων στην πόλη της Κηφισιάς.

Το σημαντικότερο εύρημα αφορά στη δραστική πτώση των κλοπών και διαρρήξεων, που αποτέλεσαν επί χρόνια το μεγάλο «αγκάθι» για κατοίκους και επιχειρήσεις στο Δήμο της Κηφισιάς. Οι κλοπές και διαρρήξεις σε οικίες μειώθηκαν κατά 54,5%, από 275 περιστατικά το πρώτο δεκάμηνο του 2024 σε μόλις 125 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Αντίστοιχα, οι διαρρήξεις σε καταστήματα υποχώρησαν κατά 34,5%, από 29 σε 19 περιστατικά. Οι κλοπές τροχοφόρων μειώθηκαν κατά 21,1%, ενώ οι κλοπές από οχήματα παρουσίασαν εντυπωσιακή κάμψη της τάξης του 54,1%. Σημαντική ήταν και η μείωση στις ληστείες, με πτώση 29,3% μέσα σε έναν χρόνο.

Η βελτιωμένη εικόνα επιβεβαιώνεται και από τον αριθμό των αναγγελιών εγκλημάτων στην περιοχή της Κηφισιάς, που κατέγραψαν πτώση 18,7% (1.771 το 2024, 1.439 το 2025). Ακόμη μεγαλύτερη είναι η βελτίωση σε κρίσιμες ζώνες δημόσιου χώρου: Οι αναγγελίες σε πλατείες μειώθηκαν κατά 55,6%, ενώ οι συμπλοκές σε αυτές κατά 40%.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια ουσιαστική μεταστροφή της καθημερινότητας, ιδιαίτερα στις περιοχές που είχαν επιβαρυνθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται και από την ολοκληρωμένη στρατηγική της Αστυνομίας. Στο σύνολο της Βόρειας Αττικής παρατηρείται ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων της Άμεσης Δράσης, με αύξηση 0,9% στις περιπολίες και τον ίδιο βαθμό αύξησης στο διαθέσιμο προσωπικό. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αποτελεσματικότητα των Ομάδων ΔΙ.ΑΣ. όπου οι περιπολίες εκτινάχθηκαν από 912 σε 2.313, σημειώνοντας αύξηση 153,6%, ενώ το διατιθέμενο προσωπικό υπερδιπλασιάστηκε (+147,3%). Η ενισχυμένη παρουσία αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα: Οι έλεγχοι σε άτομα αυξήθηκαν κατά 77,1%, οι προσαγωγές κατά 44,8% και οι συλλήψεις κατά 49,6%.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στα ζητήματα νεανικής παραβατικότητας, όπου τα στοχευμένα επιχειρησιακά σχέδια απέφεραν μετρήσιμα αποτελέσματα. Στο «Τριήμερο Σχέδιο Δράσης» στην περιοχή της Κηφισιάς, οι έλεγχοι αυξήθηκαν από 487 σε 1.153 άτομα, δηλαδή κατά 136,8%, οι προσαγωγές από 11 σε 43 (+290,9%) και οι συλλήψεις από 1 σε 3, σημειώνοντας αύξηση 200%.

Παράλληλα, στο «Σχέδιο Αριάδνη» στον σταθμό του ΗΣΑΠ Κηφισιάς, καταγράφηκαν 1.103 έλεγχοι, 56 προσαγωγές και 8 συλλήψεις, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική επιτήρηση στις ζώνες με υψηλή νεανική κινητικότητα.

Σημαντική είναι και η βελτίωση στην οδική ασφάλεια στο σύνολο της Αττικής.

Η τροχαία Αττικής αύξησε συνολικά τις βεβαιωθείσες παραβάσεις κατά 26%, ωστόσο τα οδικά τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν κατά 15,4% και τα θύματα κατά 17,5%. Η εντυπωσιακή αύξηση των ελέγχων για υπερβολική ταχύτητα (+570,2%), μη χρήση ζώνης (+112,3%) και θετικά αλκοτέστ (+717,9%) δείχνει τη στοχευμένη προσπάθεια για πρόληψη σοβαρών τροχονομικών παραβάσεων.

Στον τομέα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρατηρείται επίσης έντονη εντατικοποίηση των ελέγχων. Οι έλεγχοι καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 29,1%, οι έλεγχοι ατόμων κατά 31,8%, ενώ οι συλλήψεις σχεδόν διπλασιάστηκαν (αύξηση 56,3%). Παράλληλα, επιβλήθηκαν 34,8% περισσότερες διοικητικές ποινές, γεγονός που συνδέεται με την προσπάθεια ενίσχυσης της νομιμότητας στα καταστήματα υγειονομικούς ενδιαφέροντος της πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενδοοικογενειακή βία, μολονότι παρουσιάζει αύξηση στη Βόρεια Αττική, εμφανίζει σημαντική μείωση στην Κηφισιά. Τα περιστατικά υποχώρησαν από 113 σε 91, σημειώνοντας μείωση 19,5%, ενώ οι συλλήψεις μειώθηκαν κατά 49,1% (από 55 σε 28), στοιχείο που σχετίζεται με την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνικών δομών και την έγκαιρη διαχείριση των περιστατικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΛ.ΑΣ., στην Κηφισιά έχουν πλέον ενεργοποιηθεί καθημερινά έως και 35 περιπολίες από διαφορετικά τμήματα και υπηρεσίες, συνδυάζοντας οχήματα και δίκυκλα της Ασφάλειας, της Άμεσης Δράσης, της ΔΙΑΣ και της Τροχαίας. Το μοντέλο αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά και συμβάλλει στην άμεση επέμβαση στα περιστατικά που καταγράφονται.

Ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης ασφάλειας

Κεντρικό ρόλο στη βελτίωση των δεικτών είχε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Δήμου Κηφισιάς, το οποίο υπογράφηκε στις αρχές του έτους. Όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, «το Μνημόνιο δεν είναι ένα τυπικό έγγραφο, αλλά ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης ασφάλειας, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στη ενίσχυση του Α.Τ. Κηφισιάς με νέο προσωπικό, στον σχεδιασμό για τοποθέτηση δικτύου καμερών, αλλά και στη συστηματική επιτήρηση των περιοχών από όπου προέρχονται ομάδες κακοποιών: «Οι κακοποιοί στην Κηφισιά είναι εισαγόμενοι. Έρχονται θεωρώντας ότι η περιοχή είναι πλούσια και προσφέρει λεία. Γνωρίζουμε πλέον τα κέντρα από τα οποία προέρχονται και εκεί εφαρμόζουμε καθημερινά σχέδιο με αστυνομική παρουσία 24 ώρες το 24ωρο. Έτσι περιορίζεται το ρεύμα εγκληματικότητας που κατέληγε στην πόλη».

Ο Υπουργός τόνισε επίσης ότι η μεγάλη μείωση της εγκληματικότητας συνδέεται και με νομοθετικές παρεμβάσεις: «Τα αποτελέσματα δεν είναι τυχαία. Είναι προϊόν στρατηγικής, σκληρής δουλειάς και καθημερινής προσπάθειας των ανδρών και γυναικών της Ελληνικής Αστυνομίας».

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι από τον Απρίλιο η ΔΙ.ΑΣ θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της, με ομάδες που θα διέρχονται από κάθε γειτονιά ανά 12–15 λεπτά.

Ο Δήμος Κηφισιάς ως ενεργός παράγοντας ασφάλειας

Ο Δήμαρχος Βασίλης Ξυπολυτάς παρέθεσε τις σημαντικές δημοτικές πρωτοβουλίες που λειτουργούν συμπληρωματικά στο έργο της ΕΛ.ΑΣ., ενισχύοντας το συνολικό πλέγμα ασφάλειας στην πόλη. Όπως είπε, ο Δήμος θα χρηματοδοτήσει με ίδιους πόρους, ύψους 200.000 ευρώ, την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε κεντρικά σημεία της πόλης. Παράλληλα, το αμέσως επόμενο διάστημα η Δημοτική Αστυνομία ενισχύεται με 11 νέα στελέχη, ενώ υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα χρήσης drones για άμεση ανταπόκριση σε καταγγελίες των πολιτών, σε συνδυασμό με τις πεζές περιπολίες.

Η συνολική εικόνα οδηγεί σε ένα σαφές συμπέρασμα. Η Κηφισιά βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις περιοχές με τη μεγαλύτερη βελτίωση στα επίπεδα ασφάλειας σε ολόκληρη την Αττική. Η συντονισμένη συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η ενίσχυση της αστυνόμευσης, τα στοχευμένα επιχειρησιακά σχέδια και οι παράλληλες παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο δημιουργούν ένα νέο μοντέλο ασφάλειας που φαίνεται, πλέον, να αποδίδει και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.