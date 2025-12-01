Σέρρες: Μπλόκο στον Προμαχώνα την Τετάρτη αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι

  • Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι των Σερρών αποφάσισαν να στήσουν μπλόκο στον Προμαχώνα την Τετάρτη, μετά από Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Λευκώνα.
  • Στη συνέλευση συμμετείχαν διάφοροι σύλλογοι, μεταξύ των οποίων ο Πανσερραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος και ο σύλλογος Μελισσοκόμων Νομού Σερρών.
  • Οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν από τις αρχές να τους επιτρέψουν να μεταβούν στον Προμαχώνα, τονίζοντας πως «θα είναι δυνατό το μπλόκο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σέρρες: Μπλόκο στον Προμαχώνα την Τετάρτη αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι
Πηγή: ΕΡΤNEWS

Αποφασισμένοι να στήσουν μπλόκο στον Προμαχώνα την Τετάρτη εμφανίστηκαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, οι οποίοι συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (1/12) σε μια ασφυκτικά κατάμεστη από κόσμο αίθουσα ξενοδοχείου, στην περιοχή του Λευκώνα.

Τη Γενική Συνέλευση πραγματοποίησαν ο Πανσερραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος, ο νέος Κτηνοτροφικός σύλλογος Αιγοπροβάτων, ο σύλλογος Μελισσοκόμων Νομού Σερρών, ο Πανελλαδικός Αγροτικός Σύλλογος Καλλιεργητών Ενεργειακών Φυτών και οι αδέσμευτοι αγρότες.

«Πρέπει να πλημμυρίσει ο Νομός με τρακτέρ. Εμείς στις Σέρρες επί χρόνια κρατούσαμε τον Προμαχώνα. Θα το κάνουμε και φέτος και θα είναι δυνατό το μπλόκο. Η πρόταση μας είναι να συγκεντρωθούν τα τρακτέρ το μεσημέρι της Τετάρτης στις 12:00 στη διασταύρωση του Σιδηροκάστρου στον κόμβο του Λευκώνα με προορισμό τον Προμαχώνα. Αντίπαλος μας είναι η κυβέρνηση. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για τον πρωτογενή τομέα.

Ζητάμε από τους Βουλευτές και τις αρχές του τόπου να πιέσουν την κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα μας. Ζητάμε από τον στρατηγό της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη και τον ταξίαρχο Σερρών να μας αφήσουν να πάμε στον Προμαχώνα. Εκεί θα γίνει ο αγώνας μας» είπε ο Γιάννης Τουρτούρας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων ζήτησαν από τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν στον αγώνα και, όπως είπαν, αυτή τη φορά το μπλόκο θα είναι δυνατό. Η Γενική Συνέλευση συνεχίζεται.

