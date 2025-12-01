Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν αυτές τις 4 ημερομηνίες, έχουν υψηλό IQ – «Θα σας εκπλήξουν με την ευφυία τους»

  • Εξειδικευμένοι αριθμολόγοι και αστρολόγοι υποστηρίζουν ότι τέσσερις συγκεκριμένες ημερομηνίες γέννησης συνδέονται με υψηλότερους δείκτες νοημοσύνης (IQ).
  • Οι ημερομηνίες αυτές είναι η 3η, η 17η, η 23η και η 31η του μήνα, με κάθε μία να συνδέεται με συγκεκριμένα νοητικά χαρακτηριστικά και πλανητικές επιρροές.
  • Όσοι γεννήθηκαν στις 23 χαρακτηρίζονται από δυναμικό νου και γρήγορη απορρόφηση πληροφοριών, ενώ οι γεννημένοι στις 31 είναι εκκεντρικοί και καινοτόμοι στοχαστές.
Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν αυτές τις 4 ημερομηνίες, έχουν υψηλό IQ
Η ευφυΐα εμφανίζεται με διάφορες μορφές και εκφράσεις. Κάποιος μπορεί να είναι δημιουργικός καλλιτέχνης, φέρνοντας νόημα στη ζωή μέσα από την ψυχική έκφραση, ενώ άλλος μπορεί να διαπρέπει σε παραδοσιακές ακαδημαϊκές επιδιώξεις. Είτε διαθέτετε θεωρητικές γνώσεις,  συναισθηματική νοημοσύνη, πνευματικά χαρίσματα, είτε κάποια άλλη μορφή της σοφίας, να ξέρετε ότι ο καθένας έχει τις δικές του ξεχωριστές δεξιότητες ή ταλέντα του νου.

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες, μοιάζουν σαν να προέρχονται από άλλο πλανήτη

Ωστόσο, σύμφωνα με εξειδικευμένους αριθμολόγους και αστρολόγους, τέσσερις ημερομηνίες γέννησης ξεχωρίζουν ως οι πιο πιθανές να συνδέονται με ανθρώπους που έχουν υψηλότερους δείκτες νοημοσύνης (IQ). Ελέγξτε την ημερομηνία γέννησής σας. Αγνοήστε τους μήνες γέννησης.

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν αυτές τις 4 ημερομηνίες, έχουν υψηλό IQ

  • Την 3η του μήνα,
  • Τη 17η του μήνα,
  • Την 23η του μήνα,
  • Την 31η του μήνα

Την 3η του μήνα

Όσοι γεννήθηκαν στις 3 οποιουδήποτε μήνα διαθέτουν επιθυμία για δια βίου μάθηση. Μέσα από προσωπική εμπειρία, φιλοσοφικές συζητήσεις ή ανώτερη εκπαίδευση, αυτή η ημερομηνία γέννησης επιδιώκει να είναι ενημερωμένη. Με κυβερνήτη τον Δία, τον πλανήτη της ευρύτερης σκέψης και της επεκτατικής τύχης, αυτοί οι άνθρωποι προορίζονται να παράγουν σύνθετες ιδέες.

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες, έχουν σπάνια συναισθηματική νοημοσύνη

Συχνά, ως μελετητές, δάσκαλοι, εξερευνητές ή κάτι αντίστοιχο, αυτή η ημερομηνία γέννησης προορίζεται να είναι χωνευτήρι πολιτισμών, ιδεών και επιρροών της εξελισσόμενης σκέψης.

Τη 17η του μήνα

Μεθοδικοί, οργανωμένοι και σταθεροί, όσοι γεννήθηκαν στις 17 συχνά ενσαρκώνουν εξαιρετικό πνεύμα. Η επιρροή του Κρόνου, του καρμικού πλανήτη της ωριμότητας, τους καθιστά στρατηγούς μακροπρόθεσμα. Με κριτική σκέψη, επιστημονική ανάλυση, μηχανική ή μια συνολικά προσεκτική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων, αυτοί οι άνθρωποι διαθέτουν εξαιρετική νοημοσύνη.

Αριθμολογία: Ποιος είναι ο αγγελικός αριθμός σας, με βάση την ημέρα της εβδομάδας που γεννηθήκατε

Συνολικά, αυτή η ημερομηνία γέννησης προορίζεται να είναι ο «αρχιτέκτονας» της πραγματικότητάς τους, δημιουργώντας απτά, θεμελιώδη και διαρκή αποτελέσματα.

Την 23η του μήνα

Όσοι έχουν γεννηθεί στις 23 οποιουδήποτε μήνα είναι γνωστοί για τον δυναμικό τους νου. Ο Ερμής, ο κοσμικός αγγελιοφόρος της ίδιας της νοημοσύνης, κυβερνά αυτήν την ημερομηνία γέννησης.  Απορροφώντας πληροφορίες και εξωτερικά ερεθίσματα γρήγορα, μαθαίνετε αστραπιαία. Έξυπνοι, παρατηρητικοί και διαρκώς σε κίνηση, διαθέτετε συνολικά ένα οξύ πνεύμα.

Οι κοινωνικές σας δεξιότητες και η επικοινωνιακή σας ικανότητα σάς χαρίζουν φίλους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, ενώ η προσεκτική προσέγγισή σας που εστιάζει στη λεπτομέρεια σάς βοηθά να απορροφάτε πληροφορίες, αριθμούς και δεξιότητες που οι περισσότεροι προσπερνούν.

Την 31η του μήνα

Σκεπτόμενοι έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια,  όσοι έχουν γεννηθεί στις 31 του μήνα είναι συχνά εκκεντρικοί αλλά και καινοτόμοι στοχαστές.  Κυβερνώνται από τον Ουρανό, έναν πλανήτη που διαταράσσει το status quo, και προορίζονται να εισχωρήσουν σε αχαρτογράφητες περιοχές.

Αν έχετε γεννηθεί αυτή την ημερομηνία, δεν δείχνετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να μάθετε ή να εκτελέσετε τα πράγματα όπως γίνονται πάντα. Αντίθετα, αναζητάτε αντισυμβατικές λύσεις με μελλοντικές προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες.

Έξυπνες ιδέες σάς έρχονται ξαφνικά, οι οποίες μπορεί να φαίνονται παράξενες σε κάποιους αρχικά, αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε εξαιρετικά αποτελέσματα.

 

